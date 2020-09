En horas del mediodía será el primer encuentro interministerial. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se reunirá con su par de la Ciudad, Soledad Acuña. También estarán presentes el anfitrión, Ginés González García, y Fernán Quirós, titulares de Salud. El objetivo será continuar con la discusión del "Plan integral de retorno a la presencialidad", que presentó la gestión porteña la semana pasada.

Será Quirós el encargado de mostrar los números sanitarios sobre la mesa. Y serán tres los ejes en los que se apoya la Ciudad: las cifras diarias van en descenso; el factor R (la tasa de contagiosidad) está en 1 y permanece estable; las distintas reaperturas no significaron un salto en los contagios.

Con ese panorama, Soledad Acuña insistirá en el Plan presentado la semana pasada, y el cual deberá ser respondido de manera oficial mañana (plazo máximo de 5 días hábiles desde la presentación).

El apoyo escolar en el espacio público que pretende la gestión porteña alcanza a unos 6.500 alumnos de colegios estatales. "El objetivo es realizar un acompañamiento personalizado de las trayectorias de los estudiantes que perdieron el contacto con las escuelas en los espacios públicos de la Ciudad", según señala el programa. Para ello, días atrás realizaron un simulacro.

Pero la respuesta en Nación se encamina hacia un no. En reiteradas ocasiones, el mismo Trotta sentenció que el elevado número de casos no permite un retorno a clases, como sí lo hicieron cinco provinciales, de las cuales tres dieron marcha atrás. La diferencia es semántica: desde el entorno de Horacio Rodríguez Larreta no llaman al programa como un regreso a clases.

Trotta, en declaraciones con la TV Pública, pidió "no discutir un deseo, sino una responsabilidad". "Los especialistas nos plantean dudas", aclaró.

Apoyo de Juntos por el Cambio a Larreta

La mesa nacional de Juntos por el Cambio -que se reúne virtualmente todos los lunes- apoyó la decisión de Larreta "para garantizar una educación de calidad es imprescindible que los chicos vuelvan a las aulas. El gobierno nacional debe atender las urgencias que docentes, padres y alumnos están atravesando".

Con un documento titulado "Volver a la escuela", la alianza opositora resaltó que "la coordinación nacional no puede negar la autonomía de cada jurisdicción educativa".

Según Juntos por el Cambio, "la realidad actual, con sobrada evidencia, nos demuestrsa que la salud emocional e incluso física de nuestros alumnos se está deteriorando fuertemente".

Docentes movilizan

A partir de las 11, la Multisectorial por la escuela pública encabezarán una protesta frente al Ministerio de Salud.

Según le dijeron a crónica.com.ar desde el espacio, "se entregará una carta exigiendo conectividad y computadoras para que los chicos puedan estudiar en sus casas sin poner en riesgo su salud". En la misma, además, se manifiesta el rechazo a la intención de habilitar espacios en plazas y calles.

Según en comunicado de la Multisectorial, "reclamamos que de forma urgente las autoridades locales acepten el ofrecimiento de computadoras del Ministerio de Educación Nacional y entreguen los listados de las y los estudiantes que serán beneficiados y beneficiadas".

Gremios docentes rechazaron la propuesta de Larreta.