El juez federal Claudio Bonadio envió este lunes a juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner, a ex funcionarios como los detenidos Julio De Vido y José López y empresarios en una investigación derivada del caso cuadernos, vinculada a la presunta cartelización de la obra pública.



El magistrado dio por cerrada la pesquisa y la remitió a sorteo de un Tribunal Oral con un total de 52 acusados, informaron fuentes judiciales.



Entre los procesados están la ex presidenta y actual vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner, el ex titular de Planificación Federal Julio De Vido y el de Obra Pública José Lopez.



También empresarios de la construcción como Juan Chediack, Carlos Wagner, Aldo Roggio, Angel Calcaterra, Héctor Sánchez Caballero y Gerardo Ferreyra.



Además serán juzgados en esta parte del caso Cristóbal Löpez, Fabián De Sousa y su hermano Osvaldo.



Los mencionados fueron procesados luego de que Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, fuera aceptado como imputado colaborador y aludiera a un sistema que habría funcionado durante la gestión kirchnerista para la adjudicación irregular de obra pública mediante el pago de "sobornos".



"Los privados y los representantes de la organización paraestatal realizaron un claro pacto, en el cual los primeros entregaban dinero a los segundos para que éstos, ejerciendo sus capacidades, hicieran algo específico y determinado con relación a los procedimientos administrativos o contratos en los cuales estaban involucrados", sostuvo el fiscal del caso Carlos Stornelli al pedir el envío a juicio de la causa el mes pasado.



La causa principal por los cuadernos del remisero Oscar Centeno ya fue elevada a juicio oral, y quedó a cargo del Tribunal Oral Federal 7.