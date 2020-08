Las autoridades porteñas apuraron los planes, y desde mañana unos 1.200 locales de Once levantarán sus persianas tras la aprobación del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Será bajo un estricto protocolo y en Ciudad no descartan fuertes multas para quien no cumpla con los requisitos.

El acuerdo entre las cámaras y autoridades de la Ciudad -tras reuniones virtuales y llamados telefónicos a Nación- fue que la reapertura será por número de CUIT del local: si termina en número par (0, 2, 4, 6, 8) abrirá los días pares mientras que los que tengan CUIT terminado en número impar lo harán los días impares.

Para Once funcionará la atención al cliente también por la finalización del su documento. El horario será de corrido de 11 a 21.

Mismo camino seguirá la avenida Avellaneda, aunque allí el retorno (unos 500 negocios) será el viernes.

El lunes de la semana que viene volverán a funcionar los locales comerciales de centros de transbordo de Retiro, Liniers y Constitución, con la misma modalidad.

Ese día también será el turno de los hoteles. Según le dijeron a crónica.com.ar, “es para atender necesidades específicas de alojamiento como un tratamiento médico o para empresas que lo necesitan para sus empleados”.

Solamente estarán disponibles las habitaciones, y “no se permite el uso de áreas comunes (bares, gimnasios, spa, pileta)”, señalaron desde Uspallata. Será obligatorio presentar el permiso de circulación.

No funcionarán por el momento los albergues transitorios.