Por Francisco Nutti

@FranNutti

En medio de la expansión del coronavirus, "Crónica" dialogó con cuatro asesores médicos del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, para profundizar sobre lo que ocurrirá los días posteriores al 12 de abril, fecha en la que concluirá el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Según los expertos, "hay que sacarse de la cabeza la idea de terminar de golpe con la cuarentena porque se irá dando de forma gradual".

"La cuarentena no se termina el 12, va a pasar a una segunda etapa", indicó en diálogo con este diario el médico infectólogo Pedro Cahn, quien destacó que en las próximas semanas "probablemente habrá gente joven que salga a trabajar, por lo que se tendrá que buscar la forma para que no se aglutinen en el transporte público".

"Lo que no va a ocurrir es que vamos a tener de un momento a otro espectáculos públicos, cines, teatros, canchas de fútbol llenas, grandes fiestas familiares, ni reuniones de 100 personas", precisó.

.

"Tampoco debemos alarmarnos si el número de casos sigue en aumento porque por la propia dinámica de la epidemia va a seguir acrecentándose. Pero además, estamos testeando más gente, por lo tanto vamos a tener más test negativos pero también más test positivos", continuó el profesional.

Ante la necesidad que tiene el país de reactivar la actividad comercial y económica, el médico infectólogo y presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued, detalló que "hay mucha gente que depende de lo que produce o vende cada día para lograr un sustento. Y ellos son los que sufren mucho en estos momentos. Si tuviéramos muchísimos más recursos y la economía estuviera mejor, seguramente estirar la cuarentena no tendría un impacto tan grande y podría ser una situación que se pueda considerar. Por lo tanto, cuando se termine el aislamiento comercial, hay que mantener alto el nivel de distanciamiento social".

Con respecto a eso, el especialista en infectología Tomás Orduna confirmó que el continuo lavado de manos es fundamental y que no es necesario que el común de la población utilice barbijos a modo de prevención: "El uso del barbijo no es una opción. Cuando tengo tos o estornudos tiene sentido utilizarlo para no exponer a otros al contagio. Sin embargo, para la gente en general no está recomendado".

Orduna también afirmó que se analiza utilizar la sangre de los curados de Covid-19 para tratar a los enfermos. "El uso de plasma convaleciente está proponiéndose. En Estados Unidos comenzaron con alguna prueba y en la Argentina se está hablando de poder hacerlo ya que tenemos mucha experiencia puesto que esto se utiliza en el tratamiento de la fiebre hemorrágica argentina".

Por último, Eduardo López, quien también forma parte del grupo de expertos que asesoran al ministro, enfatizó: "Insistimos en que tiene que haber más testeos para detectar de forma precoz a aquel individuo que contagia y que tiene enfermedad benigna pero que igual transmite el virus a la comunidad. El objetivo es detectarlo y tener aislamiento, ya sea en su domicilio o en los centros de aislamiento que se han preparado a este respecto".