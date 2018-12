Por Damián Juárez

djuarez@cronica.com.ar



El santafesino Agustín Rossi, titular del bloque de Diputados del FPV, lanzó desde Rosario su precandidatura presidencial para el 2019 al afirmar que trabajará "para recuperar una Argentina para la mayoría" e instó a "no resignarse a la entrega de un país para pocos". "Vamos a ganarle a la reelección del ajuste y la pobreza", dijo Rossi a espaldas del río Paraná, en el Parque España de Rosario, al asegurar que "hay que trabajar por una convocatoria opositora plural sin exclusiones" al tiempo que resaltó que "ya nos dimos cuenta todos de que más allá de lo que nos quieran hacer creer, el 2019 es una decisión sobre el futuro, no sobre el pasado".



Asimismo, sostuvo que "la solidaridad tiene que ganarle a la indiferencia y la justicia social le tiene que ganar a la exclusión", al criticar fuertemente el camino de gobierno de Cambiemos.



El acto comenzó a las 17 y Rossi terminó hablando pasadas las 20.30. Lo antecedieron en la palabra Daniel Filmus, Nilda Garré, Mercedes Marcó del Pont y Carlos Heller, entre otros referentes K, quienes coincidieron en cuestionar el modelo macrista e insistieron en la necesidad de la unidad del peronismo para ganar el próximo año. "El único límite debe ser Macri", se escuchó en los discursos.



Los que arrancan



La consigna del encuentro fue "En Marcha hacia 2019, Con Cristina Siempre". Es que tanto Rossi como Daniel Scioli, Axel Kicillof y otros posibles precandidatos presidenciales se referencian en la ex presidenta y sólo caminarán las calles y harán actos con su beneplácito.



En estos sectores, por lo bajo, admiten que lanzan estas precandidaturas sólo en el caso de que Cristina no vaya a competir, como para tener nombres en la cancha. Si la ex mandataria finalmente decide ser candidata, todos darán marcha atrás y se integrarán quizás a la fórmula de Cristina Fernández de Kirchner o pasarán a ser parte de su gobierno, en caso de que triunfe en 2019. Estos precandidatos, más allá de que algunos midan más que otros, no logran marcar en las encuestas tan alto como CFK. Por ello es que siguen bajo su ala y conducción política.



El acto contó con varios referentes del kirchnerismo, como Cristina Álvarez Rodríguez, Eduardo Jozami, Graciana Peñafort, Alejandro Vanoli y Delfina Rossi, hija de Agustín. También fueron de la partida Guillermo Carmona, Alicia Castro, Juan Manuel Pedrini, Nancy González y Carmela Moreau, entre otros.



El kirchnerismo, a menos de un año de las elecciones, ya se lanza de lleno a la seducción de votantes desencantados con Macri. Filmus pidió durante el acto -donde también se proyectó un video enviado por Cristina- que haya autocrítica y discursos de futuro. Quizás al kirchnerismo deba llegarle la hora de aggiornarse y, más allá de cuestionamientos al "neoliberalismo" y la "derecha", tenga que plantear cómo solucionará los problemas pendientes. Lo dijo Rossi en su discurso: "No hay que prometer nada, sino comprometerse con los argentinos. Con una economía de rostro humano, vamos a gobernar para el hombre y la mujer que trabaja".



El kirchnerismo hoy mide mejor en las encuestas que el peronismo alternativo de Miguel Pichetto y compañía, quizás porque se muestra bien opositor, cuestionando todas las políticas de Macri. Habrá que ver cómo llega el votante medio a las urnas, ese que define las elecciones y que está enojado con el gobierno pero tampoco olvida lo malo de la etapa anterior. Para las elecciones falta mucho y los actos, campañas y discursos, recién comienzan.