Quedan muy pocos días para que comiencen las eleccionesPrimarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) 2021 y los precandidatos sueltan comienzan con sus últimos intentos para captar la atención del electorado. Este fue el caso de Cinthia Fernández, la mediática que busca ocupar un asiento en la Cámara de Diputados representando a la Provincia de Buenos Aires.

Roger Stone, histórico estratega político del partido republicano en los Estados Unidos, dijo una vez que “en política, lo único peor que estar equivocado es ser aburrido”. En relación a esta frase, la modelo no quiso ser menos y lanzó un spot que levanto calor y polémica entre los votantes. Se la vio frente al Congreso Nacional, vestida de negro y muy provocativa, danzando al ritmo de “Se dice de mi”, de Tita Merello.

El spot fue lanzado el pasado miércoles 8 de septiembre.

Por supuesto que las redes sociales no iban a dejar pasar "semejante joyita" y se hicieron un festín con el video. Uno de los usuarios de Twitter, como no podía ser de otra manera, encontró un paralelo con un video de Peter Capusotto, le hizo un recorte y lo compartió en tono jocoso en su cuenta. De más está decir, se volvió viral.

Sobre la foto de este clip, redactó lo siguiente: “Capusotto predijo la campaña 2021”. En la imagen se lo ve al humorista argentino, sobre de votación en mano y al lado de una mujer con poca tela encima, ironizando sobre lo realizado por Fernández. Hasta el momento de escribir esta nota, este chascarrillo cuenta con casi 38 mil “me gusta”, más de 4.000 retuits y 42 comentarios.

Esta fue la comparación con Capusotto

En cuanto a estos últimos, podemos destacar los siguientes: “volvió el humor de los 90…”, “es como Los Simpsons pero solo aplica a la Argentina”, “esta campaña es definitivamente un sketch de Todo por dos Pesos”, y “Argentina es una parodia de Capusotto”.

La ex participante de Showmatch formó un frente propio para estas elecciones, bautizado como “Unite”, por el que buscará ingresar a las elecciones de noviembre este próximo domingo.

Capusotto predijo la campaña 2021 pic.twitter.com/exe8hLhz4K — Lautaro FyM (@Lautafym) September 9, 2021

En cuanto al tema elegido, su adaptación fue la siguiente: “se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco, que mi culo es lo que ofrezco, nada tengo pa’ decir. La cuota que nunca llega, más nadie te lo acelera, si total la madre espera. Y ya no puede ser así”.

Mal no le fue, ya que por ejemplo, cuenta con más de 2 millones de reproducciones en Instagram.

Recordemos que solo días atrás, al propio Javier Milei le llamaron la atención por parafrasear una canción de La Renga en su cierre de campaña en Parque Lezama.

En el caso de la pre-candidata, las repercusiones fueron un paso más allá, ya que según María Isabel Sánchez, fue denunciada por Ivo Pelay, autor de la canción.

Este es el spot del momento