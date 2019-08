El receso judicial quedó atrás y Cristina Fernández de Kirchner volverá a las primeras planas de las páginas judiciales. Este lunes, por el juicio por la obra pública, el fiscal Diego Luciani contestará decenas de pedidos de nulidad hechos por las defensas de la ex presidenta, Lázaro Báez y Julio De Vido.

Son unos 50 planteos de nulidad que deberá responder Luciani, quien se encuentra al frente del juicio por fraude en la obra pública. Los planteos fueron presentados por todas las partes y apuntan a declarar nulo el juicio, primero contra la ex jefa de Estado. Comenzará el fiscal a dar respuesta y luego harán lo propio la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), estas dos últimas querellantes en el caso, tras lo cual el Tribunal Oral Federal 2 tendrá que resolver.

Se esperan al menos tres audiencias en las que cada una de las partes exponga su opinión, y luego de la resolución del tribunal, recién ahí se dará pie a las indagatorias, con la ex presidenta primera en la lista. El miércoles, a su vez, Lázaro Báez -también imputado en el juicio por la obra pública- otra vez tendrá que volver a los tribunales de Comodoro Py para continuar el proceso por lavado de dinero, donde se escuchará a más testigos.

La tanda de juicios tendrá su epicentro también el próximo jueves con los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegary como protagonistas. El caso es por no haber pagado unos 8 mil millones de pesos del impuesto a la transferencia de combustibles de la firma Oil Combustibles, por parte de los empresarios, y sobre Echegaray por no haber controlado, sumado a que se otorgó un plan de pagos que le permitió a la empresa seguir sin pagar al fisco.

En la última audiencia antes de la feria judicial de invierno, el tribunal desestimó los planteos de nulidad. En aquella jornada, los jueces informaron que recibieron una pericia contable encargada durante la preparación del juicio que estableció, entre otros puntos, el monto de deuda a reclamar por el no pago del impuesto a los combustibles líquidos por parte de la petrolera de López y De Sousa, Oil Combustibles, entre mayo de 2013 y agosto de 2015, período que abarca el debate.

Echegaray está procesado como supuesto autor, y los empresarios como partícipes necesarios, del delito de "defraudación a la administración pública". Por ello, se retomará con la posibilidad de que los tres imputados presten declaración indagatoria, aunque pueden omitir hacerlo, y comenzar a escuchar así próximamente a los testigos ya convocados por el Tribunal Oral Federal 3.