El ex presidente Carlos Menem fue condenado este miércoles a tres años y nueve meses de prisión e inhabilitación perpetua, por considerarlo penalmente responsable del delito de "peculado" por la venta del predio de La Rural, en la sentencia del Tribunal Oral Federal 2.



El tribunal condenó además al ex ministro de Economía Domingo Cavallo a tres años y seis meses de prisión, inhabilitación perpetua, más accesoria legal, también por ser autor penalmente responsable del delito de "peculado", en la misma causa.



El veredicto se dio a conocer este miércoles en el edificio de los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, y estuvo a cargo de los jueces del Tribunal Oral Federal 2 integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y José Michelini.



En el juicio, se ventiló la venta del predio palermitano que le habría provocado un perjuicio al Estado nacional por aproximadamente 100.000.000 de dólares.



La venta se realizó en diciembre de 1991 por 30.000.000 de dólares, cuando el inmueble valía "como mínimo", según el ministerio público fiscal, 131.800.000 de la divisa norteamericana.



En su alegato, la fiscal Gabrela Baigún, además de reclamar por la restitución del predio, requirió penas de cuatro años de prisión para Menem, tres años y nueve meses para Cavallo, dos años y 10 meses para el ex presidente de la Sociedad Rural Argentina Ricardo Agustín de Zavalía y penas para otros dos funcionarios del Ministerio de Economía.