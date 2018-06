La Cámara Federal porteña confirmó que el asesinato del fiscal Alberto Nisman fue una "directa consecuencia" de su denuncia hacia la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la firma del pacto con Irán en la causa AMIA.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Izurzun firmaron el fallo el viernes al mediodía y aseguraron que se trató de un homicidio y no de un suicidio.

Además, confirmaron el procesamiento de los cuatro policías de la Policía Federal encargados de cuidar a Nisman: Luis Ismael Miño, Armando Niz, Rubén Fabián Benítez y Néstor Oscar Durán.

Por otro lado, decidieron no imputar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero se profundizará la pesquisa sobre el móvil del hecho que culminó con la muerte del fiscal luego de denunciar a la ex mandataria por encubrimiento del atentado a la AMIA.