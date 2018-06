Desde la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia, Pablo Moyano expresó que se llevará a cabo un paro nacional del gremio de Camioneros "para defender a los trabajadores argentinos".



El líder camionero aseveró durante su discurso en Comodoro que "la decisión está tomada: el jueves 14 de junio habrá paro nacional de Camioneros en todo el país".



��Pablo Moyano: "La decisión está tomada: el jueves 14 de junio habrá #ParoNacional de #Camioneros en todo el país. Será para defender a los trabajadores Argentinos". pic.twitter.com/43LwtXC0Px — infocamioneros (@cgt_camioneros) 8 de junio de 2018

"Con dos gritos que pegó Moyano, salieron corriendo y el Gobierno dio cinco puntos más de aumento. El martes la cámara empresaria, en la segunda audiencia, van a venir con el 20%: el 15% y el 5% que dio el presidente. Y así como vienen, se van a ir. Así que el jueves se ha decretado el paro nacional de camioneros", dijo Moyano.

El líder sindical no descartó futuras medidas en caso de no llegar a un acuerdo después del paro del jueves: "Cuando Camioneros tome las medidas van a ser contundentes. Es una estrategia de nuestro gremio. Si después del 'parazo' que vamos a hacer el jueves no se acercan a nuestro reclamo se van a ir acrecentando las medidas".