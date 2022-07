La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ya finalizó el pago del bono refuerzo de ingresos que la entidad había dispuesto en medio de la sensible situación económica por la que está atravesando el país. En este, contexto aparece la posibilidad del cobro de otro ingreso, pero que no será entregado por la Anses.

Por su parte, Anses avanza con el pago de todas las prestaciones que realiza de forma mensual, entre las que se destacan el abono de la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilados y pensionados, Asignación por Embarazo para Protección Social y Pensiones No Contributivas y el monto de la Tarjeta Alimentar de hasta $18.000, entre otros beneficios. Para más información, ingresar a www.anses.gob.ar/.

Nuevo bono disponible.

Pagan bono de $20.000 en julio: cómo acceder y cuándo se abona

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, informó que los beneficiarios de planes sociales de emergencia de la provincia y de tarjetas sociales provinciales percibirán un bono de $20.000. Según explicaron, la decisión del mandatario provincial es para estar al lado de la gente “ante la difícil situación económica”.

El anuncio se realizó en una conferencia de prensa por el jefe de Gabinete provincial, Elías Suárez, en donde también participó la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O´Mill y el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai.

Los titulares de tarjetas sociales recibirán este bono de $20.000 el 23 de julio, junto con el monto mensual.

Bono de $6000 por el Día del Amigo

Un municipio del interior brindó a sus trabajadores un bono de $6.000 para que puedan afrontar estos gastos por los festejos del Día del amigo, en lo que tiene que ver con una serie de beneficios que se vienen entregando desde hace tiempo.

El bono está destinado a los trabajadores municipales de la ciudad de Goya, en la provincia de Corrientes. Fue su intendente, Mariano Hormaechea, quien confirmó el beneficio a través de sus redes sociales.

“Desde el primer día nos planteamos la continuidad de un proyecto de trabajo que incluye aumentos salariales, como los anunciados hace una semana, y también el esquema de bonos que se dieron en la gestión anterior y que habíamos dicho que continuaríamos con ellos”, sostuvo el jefe comunal a través de su cuenta de Twitter.

ANSES: montos actualizados con el aumento del 15%