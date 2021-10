El Gobierno nacional publicó este miércoles en el Boletín Oficial la Resolución 1050/2021 de la Secretaría de Comercio Interior, a través de la cual se retrotraen al 1 de octubre y se congelan hasta el 7 de enero próximo los precios de 1.432 productos de consumo masivo.



La resolución estableció la "fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores" de 1.432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional.

En declaraciones a C5N antes de que se publicara la resolución, Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, había insistido en que el "norte" de la medida es "bajar el peso de la canasta alimentaria en el salario promedio".

"Es un objetivo de la política de precios, la resolución de hoy es un paso. Una política de precios que sea consistente con la recuperación salarial", sostuvo el funcionario con suma expectativa.

Además de congelar esos los precios en un extenso listado que se extiende por 881 páginas, debido a que tiene los valores finales fijados para todos los productos en cada uno de los 24 distritos del país, la resolución ordena a "las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización" de esos productos "incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada".

Precios Congelados: obligación de las empresas

Las compañías también están obligadas a "a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión" mientras dure el congelamiento de precios.

"No estamos forzando una situación, no estamos atacando al sector empresario. Le estamos diciendo ‘vendan más, produciendo más' (...) Tenés capacidad instalada, recompusiste márgenes todo este año, mucho, la canasta básica sigue aumentando.... Paremos un poco, aceptemos este apoyo, que no es al Gobierno, es la pueblo", cuestionó Feletti en un crítico mensaje al empresariado que incluyó una queja específica sobre el titular de la COPAL y la UIA, Daniel Funes de Rioja.

Por otra parte, la norma firmada por el secretario de Comercio Interior prevé que los incumplimiento sean sancionados "conforme lo previsto en la Ley N° 20.680", conocida como la Ley de Abastecimiento.

Cabe destacar, que la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores será la encargada de adoptar "las medidas y mecanismos eficaces" para asegurar que se cumplan las disposición de la Resolución.

Y además de el citado punto anterior, debe publicar en su página web de forma destacada los precios máximos de venta al consumidor para que los mismos estén informados del valor de los productos.

La normativa precisó que de acuerdo a un relevamiento realizados por Comercio Interior, se registraron "aumentos de precios que oscilan entre el 7% y el 82%".