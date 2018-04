La Cámara de Diputados retomó el debate en comisión de los proyectos que buscan la despenalización del aborto, en el marco de la quinta audiencia, en la que exponían médicos, sociólogos y psicólogos a favor y en contra de la iniciativa que propone legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14.

Quien abrió el debate fue el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (PRO), a cargo de la coordinación del plenario, quien precisó que, a lo largo de estos encuentros, participaron unos "160 expositores de un cronograma de 700" y puso de relieve que "el primer objetivo que es que los diputados tengan mayor información sobre el tema se ha ido cumpliendo".



La primera en hablar fue la médica pediatra Paola Basualdo, quien se manifestó en contra de la despenalización y aseguró: "No se puede comparar una etapa desarrollo con otra: el embrión tiene capacidades diferentes al recién nacido. No es más ser humano un adulto que un niño. Es ser humano y punto".



La conductora y psicóloga Verónica Lozano pidió realizar "un ejercicio" y "ponerse en el lugar de la mujer embarazada", al proponer: "Invito a que abracen a esa mujer, la miren a los ojos, no la juzguen y le den herramientas para que pueda interrumpir su embarazo si así lo desea".



Lozano pidió a los diputados que dejen de ser "políticamente correctos y que deje de ser ’piantavotos’ legalizar el aborto porque, en este tiempo que llevo acá, han muerto muchas mujeres".

Según el abogado Juan Bautista Letta, "si se busca la disminución de la mortalidad materna, no es a través de la legalización del aborto que se logrará sino que se requiere adoptar cursos de acción de fondo para la atención de la maternidad vulnerable”,

"Hace falta acompañamiento sanitario, social, económico y psicológico de la mujer y de su hijo por nacer a fin de garantizarle a ambos el máximo nivel de salud", postuló.

Por su parte, la diputada del Parlasur Fernanda Gil Lozano aseguró que "las mujeres abortamos desde el origen de los tiempos hasta hace un minuto", a la vez que señaló que "restringir el acceso al aborto no reduce el número de abortos".

Además, sostuvo que, con la legalización, "no va a haber más abortos, sino que las mujeres, con más información y más educación, vamos a tener una decisión más inteligente".

En tanto, la referente de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) Maria Teresa Bosio postuló que “las mujeres no somos envases”, y sostuvo que "las feministas decimos que la vida no es sólo el desarrollo de células que se van multiplicando” sino que “implica también que se pueda gozar de una calidad de vida, la responsabilidad de acompañar esa vida desde un deseo subjetivo, desde la autonomía, de personalizarla, de darle entidad”.



A su turno, la legisladora porteña Victoria Montenegro, de Unidad Ciudadana, reconoció que "hasta no hace mucho estaba en contra del aborto legal", pero señaló que quienes cumplen con responsabilidades políticas deben “representar un interés más alto que el propio".

En ese sentido, Montenegro, hija de desaparecidos, sostuvo que "se trata de comprender una demanda social y responder por ella", y aseguró que la despenalización del aborto es "también una lucha por los derechos humanos", al señalar que "obligar a gestar es torturar".

En tanto, la médica Graciela Damilano, consideró que “el embrión es un ser humano en desarrollo” y que, como tal se trata de “un proceso dinámico, integral, sin fisuras, ordenado en etapas sucesivas, no arbitrarias, que se inicia en el momento de la fecundación y se prolonga por toda la vida”.

"Mi vida, como todas las vidas, es misteriosa, irrevocable y sagrada”, aseveró en su exposición ante el plenario de comisiones que, por quinta vez, se desarrolló en el anexo de la Cámara baja.



Allí, por la tarde, está previsto que hablen a favor de la propuesta, el sociólogo Juan José Sebreli; el médico Pascual Valdes; la referente social de la Villa 31 Mónica Santino; la médica Carolina Centeno; Norma Cuevas, mamá de Ana María Acevedo, la joven fallecida en 2007 a causa de la negativa del Estado santafesino al acceso a un aborto no punible.



También expondrán la socióloga Victoria Tesoriero, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito y la estudiante secundaria Camila Manfredi.



En contra, en tanto, hablarán el psiquiatra Rue Vincent, que proporcionó la primera evidencia clínica de trauma post-aborto; la médica legista Chinda Brandolino; la abogada Claudia Cesar; la jueza de familia Alicia Taliercio; y la presidenta del Centro de Investigaciones en Ecología Social (Cedies) María Simone de Grimaux, entre otros.