El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró este martes que el número de casos de coronavirus (orthocoronavirinae) en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA) está bajando, aunque advirtió que esa región sigue siendo "un foco irradiador" de contagios a todo el país y pidió responsabilidad para tomar decisiones sobre aperturas de actividades o el regreso a clases presenciales.



"El epicentro de la pandemia es América Latina, y en la Argentina, aunque se están reduciendo los casos, el AMBA sigue siendo el foco irradiador para todo el país", dijo Kreplak en diálogo con radio La Red.



El viceministro sostuvo que "cualquier decisión que se vaya a tomar" en relación al regreso a las aulas debe ser "con este paraguas y con esta responsabilidad", e insistió en subrayar que "no es que ya pasó la pandemia y ya pasó en el AMBA".



"No es tan fácil hacer una aseveración absoluta, estamos analizando indicadores muy finitos y precisos que nos permiten ver la evolución de la epidemia", dijo el viceministro bonaerense.

.



En ese marco, remarcó que el regreso a las aulas "lo van a decidir los ministros de Educación", que ayer mantuvieron un encuentro virtual para avanzar con la revinculación de grupos de alumnos con las escuelas, en el marco del Consejo Federal de Educación, encabezado por el ministro Nicolás Trotta.



Para Kreplak, la epidemia "es un fenómeno social que depende mucho de lo que hagamos" y en ese sentido dijo que si bien es cierto que están bajando los casos en el AMBA , "la velocidad con la que se desciende no es tan marcada".



"Si aumenta mucho la circulación de las personas pueden volver a aumentar los casos. Ya nos pasó en agosto que habían bajado, hubo aperturas y volvieron a subir. Ahora están bajando, muy leve, pero están descendiendo. Comparando semana a semana, estamos entre 3 y 5% de descenso aproximadamente", completó.



Además, explicó que la vuelta a las clases presenciales "se va a poder hacer en los lugares donde no haya riesgo, y en forma gradual y paulatina".

.



"El objetivo es que no pase lo que pasó en muchos lugares del mundo, que por abrir rápidamente hubo que volver hacia atrás. Queremos hacerlo en forma segura", graficó.



Kreplak dijo, además, que la baja de casos en la zona del AMBA “se debe también a que la movilidad se redujo al 36%” y advirtió que "eso se debe en gran parte a que no hay clases presenciales, por lo que si se libera podría haber más contagios".



En relación a la posible demora en la carga de datos en la Ciudad de Buenos Aires a la que ayer se refirió el ministro de Salud de ese distrito, Fernán Quirós, Kreplak indicó que no le sorprendió ya que "es lo que sucede en todo el mundo".

.



"El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires siempre fue muy serio y respetuoso y ponderó el sistema de la provincia, pero sí es cierto que hay dirigentes y periodistas que aprovecharon eso (que Buenos Aires haya reconocido una demora en la carga de fallecidos) para hacer politiquería", indicó Kreplak y señaló: "Lamentablemente eso nos hace mal a todos en pandemia y como sociedad".



En ese sentido, dijo que "la Argentina suele engrietar todas las cosas" y explicó que en la provincia lo que se hizo fue "un sistema que permite encontrar todos los datos juntos y una auditoría online".



"Hay un sector del periodismo que funciona en tándem con un sector de la oposición que siempre ataca a la gestión del gobernador (Axel) Kicillof, y más en pandemia; no son objetivos como periodistas porque se dieron cuenta que esto pasa en todas las jurisdicciones donde hay casos, que es lo que pasa en una pandemia", finalizó Kreplak.