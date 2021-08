La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró esta mañana que, si bien la circulación de la variante Delta de coronavirus "no es predominante" en la Argentina, "ya está cerquita de ser comunitaria". Por otro lado, destacó que la campaña de vacunación está próxima a alcanzar el objetivo del 60% de cobertura con dos dosis entre los mayores de 50 años.



"Se sigue vigilando la circulación de la variante Delta, que a la fecha no es todavía predominante pero ya está cerquita de ser comunitaria", sostuvo Vizzotti en declaraciones formuladas a Radio 10 desde Rusia, donde viajó junto a la asesora presidencial Cecilia Nicolini con el objetivo de profundizar el trabajo colaborativo en relación a la producción y provisión de vacunas con el Instituto Gamaleya.



La funcionaria quiso explicar a qué se refiere el concepto de circulación "comunitaria" cuando se habla de la variante Delta o de cualquier otra. "Cuando no se encuentra un vínculo entre los casos o con un viajero, se dice que es comunitaria, pero eso no significa que sea predominante", puntualizó.



Agregó, en ese sentido, que "por ahora la variante predominante en la Argentina es la Manaos".

.

El mes de las segundas dosis

Por eso, indicó que se sigue "muy atentamente" la evolución de la circulación de la variante Delta, que en Europa y otros países demostró ser más contagiosa que otras, mientras se continúa "aislando personas que tienen relación con los viajes" procedentes del exterior.Vizzotti puntualizó que en Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires hay algunos casos que no tienen relación entre ellos y precisó que esto es "sobre todo en el caso de Córdoba, que no habían encontrado nexo con el viajero", que fue el caso cero y que falleció este fin de semana.

Por otra parte, la ministra se refirió a la campaña de vacunación contra el Covid-19. Al respecto, destacó que "se avanzó en agosto. Empezamos el mes con siete millones de segundas dosis aplicadas y ya estamos en los 11 millones y medio. Esperamos aplicar dos millones y medio más en los pr´pximos días que quedan para completar en agosto las siete millones de segundas dosis que dijo el Presidente".

Respecto de las combinaciones de vacunas, Vizzotti señaló que "estamos usando un millón y medio de dosis dee Moderna para completar los esquemas tanto de Sputnik como de AstraZéneca, y seguimos generando evidencia junto con el Fondo Ruso en el estudio de intercambiabilidad".

.

Asimismo, la funcionaria subrayó que "estamos muy cerca de cumplir este primer objetivo que definió nuestra Comisión Nacional de Inmunizaciones junto al comité de expertos y el Consejo Federal de Salud, de llegar al 60% de cobertura con dos dosis de los mayores de 50".

Agregó como para dar el panorama completo que "estamos arriba del 60% del total de la población que inició el esquema de vacunación -es decir, con al menos una dosis- y arriba del 80% de los mayores de 18 años".

Más vacunas y aplicación a adolescentes y niños

Vizzotti refirió en tanto que en el avión de Aerolíneas Argentinas que regresa mañana de Moscú llegará "sustancia activa, y dosis para aplicar de componente 1 y componente 2 de Sputnik V". Añadió que "AstraZeneca nos anunció que antes de fin de mes estaremos recibiendo 2,2 millones de dosis" y que "para esta semana esperamos tener la liberación de Anmat de alrededor de 600.000 dosis de componente 2 de Richmond para distribuir".

Consultada respecto de la aplicación de dosis a adolescentes sin comorbilidades y a niños, la ministra recordó que "en Argentina empezamos con los adolescentes priorizados justamente por el riesgo individual".

.

Acotó en seguida que "tenemos la perspectiva de novedades pronto en relación a la posibilidad de contar con vacunas para adolescentes. Antes de fin de año, sin lugar a dudas".

Luego mencionó que "a menores de 12 años están vacunando en muy pocos países del mundo: China y Emiratos Árabes con las vacunas de Sinovac y Sinopharm, y Chile anunció que va a hacerlo a partir de octubre".

Para concluir, Vizzotti aseveró que "estamos trabajando fuertemente, como lo hicimos siempre, para poder recabar la mayor información posible y definir si esa información es suficiente para que Anmat nos recomiende utilizarlas".