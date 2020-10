El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sostuvo este viernes que "hay que concentrar el eje entre Gobierno Nacional y las provincias de ahora en más" para paliar la pandemia del coronavirus, porque "se amesetó la curva en el área metropolitana, con tendencia a la baja, y está creciendo el interior".



Morales dijo en rueda de prensa en la Casa Rosada que "es un acierto que el presidente ponga el ojo y la estrategia trabajar el Gobierno Nacional junto con las provincias, como se viene haciendo desde marzo", y apuntó que "no está resuelta la situación en ningún lado y nadie tiene que confiarse".



El mandatario jujeño señaló que "el Gobierno Nacional vino trabajando con Ciudad y con provincia de Buenos aires, y ahora esa relación es con todo el país", debido al crecimiento de casos fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Ante una consulta de Télam, Morales indicó que Jujuy "está en alerta amarillo, con medidas de prevención" y refirió que "tiene el 50 por ciento del sistema hospitalario y de salud libre, y cerró hospitales de campaña" que ya no se utilizan.El gobernador indicó que "hoy en Jujuy hubo 70 casos y hay una suerte de control de la situación", pero advirtió que "nada está resuelto y no hay que bajar los brazos porque se puede tener un rebrote"."Hemos tenido 110 días sin casos y me arrepiento de no abrir los shoopings antes o las clases", contó Morales, pero admitió que luego "hubo un crecimiento explosivo, que pasa ahora también en otras provincias".

Por otra parte, titular del Ejecutivo jujeño se mostró en desacuerdo de la marcha convocada por la exministra de Seguridadpara el lunes próximo porque "hay que trata de evitar la aglomeración de personas, porque si no se generan contagios".No obstante Morales recordó que en Jujuy "se garantizó una marcha por un femicidio" y expresó que, en cuanto a la movilización avalada por la presidenta del PRO, "se recuperó la democracia para poder disentir, pero hay otros mecanismos para eso".