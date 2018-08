El juez federal Claudio Bonadio citó a prestar declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en una causa por presunta corrupción en obras públicas.



La citación es para el próximo 13 de agosto, La ex mandataria fue citada para el próximo 13 de agosto, junto a otros ex funcionarios como José María Olasagasti (secretario privado de De Vido ), Oscar Parrilli y Juan Manuel Abal Medina, además de empresarios, como Rudy Ulloa Igor y Juan Lascurain. Esto se da en el marco de una serie de detenciones de ex funcionarios y empresarios ordenadas por el magistrado en las últimas horas.