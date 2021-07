El diputado nacional Pablo Yedlin (FDT) aseguro en una entrevista que llegar a un acuerdo con Pfizer es necesario, ya que su vacuna permitiría extender la vacunación a los jóvenes de entre 12 y 17 años.

Recordemos que el legislador además es presidente de la comisión de Salud de la cámara baja, fue secretario de salud en su Tucuman natal, hasta que asumió su cargo en el congreso en el 2017. Además, supo ser un fuerte candidato a presidir el Ministerio de Salud de Alberto Fernández, pero finalmente fue Gínes González García quien se quedó con el cargo.

"Si no fuera por los chicos, hoy Argentina no necesitaría las vacunas de ese laboratorio. Podíamos haber terminado la vacunación sin ella. Lo bueno es que nos abre la puerta a otras vacunas norteamericanas", afirmó en diálogo con AM 750.

A su vez, Yedlin destacó la gestión del presidente y en particular el último Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU que fue visto como un “guiño” para Pfizer ya que permitió ampliar la adquisición de inmunizadores al retirar la palabra “negligencia” de la Ley de Vacunas. Deslizó también que el laboratorio planteó una serie de requisitos que no dejaron conforme al gobierno.

"No fueron los recursos naturales, pero terminaron siendo las regalías. Algo tenía que ser, el laboratorio exigió además del fondo resarcitorio, las regalías y los bienes probados del Estado en caso de que haya que pagar indemnizaciones", remarcó en torno a dichas condiciones.



"Es medio un atropello y tiene algo de exigencias exageradas para un laboratorio que tiene una vacuna que ya demostró ser muy segura y que ha generado enormes ganancias. Es muy buena, pero de ninguna manera deberíamos sostener este tipo de contratos en el tiempo con la industria farmacéutica. En algún momento van a tener que empezar a ir para atrás y hacerse cargo", continuó.

También se refirió a los dichos de Santiago Cafiero en cuanto al acuerdo alcanzado con el laboratorio Moderna para la llegada de nuevas vacunas con destino pediátrico.

"Un mes y medio atrás la vacuna de Pfizer fue autorizada por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de los Estados Unidos para chicos menores de 18 años y como el Ministerio de Salud de Argentina quiere incorporar en el plan de vacunación a este grupo etario con factores de riesgo, la única vacuna que hoy tiene el mundo es Pfizer. Pero caemos otra vez en ese monopolio", opinó al respecto.

Volviendo al laboratorio con cede en la ciudad de Nueva York, el ex funcionario tucumano no tuvo problemas para criticar su manejo en otras partes del globo. " Pfizer tuvo muchísimos problemas con las entregas, incluso con los países europeos se demoró muchísimo, y ni les digo con los latinoamericanos. En definitiva la idea esta de que iba a haber 14 millones de dosis es falsa y no resiste el menor análisis real".

"Me parece que lo importante acá es el gesto del Presidente que, con el costo político que estas cosas implican, optó por la salud de los chicos y como es hoy un monopolio tuvo que ceder en estas cosas", concluyó el diputado.