Mientras en Casa Rosada, el jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, encabezaba ayer una tensa reunión con autoridades de la ciudad de Buenos Aires, varias provincias del país aceptaban el impacto de la imparable segunda ola de coronavirus y preparaban medidas de confinamiento. En Santa Fe los comercios deberán cerrar a las 17 y desde mañana se suspenden las clases presenciales. En Corrientes no se puede circular desde mañana entre las 0 y las 7. Autoridades del gobierno porteño ya manifestaron públicamente la necesidad de restringir aún más la circulación. ¿Qué medidas estudia la ciudad?

El gobierno nacional se prepara para una nueva etapa del aislamiento social que será anunciada entre mañana y pasado. El viernes vence el DNU con las medidas que rigieron las últimas tres semanas, ahora el panorama epidemiológico es aún peor. Si bien se logró contener la situación sanitaria en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA), los infectados diarios son muy altos (ayer récord de 35.000) y se vienen días de bajas temperaturas, una combinación que pone aún más presión en el sistema sanitario.

El presidente Alberto Fernández prepara un decreto en sintonía con el proyecto de ley que envió al Congreso (y que necesita al menos una semana más de trámite parlamentario para su aprobación) que regula las restricciones en base a un criterio epidemiológico consensuado científicamente. Una especie de semáforo del covid, como el que ya se aplica en la provincia de Buenos Aires, ante más casos cada 100 mil habitantes se aplica automáticamente la medida que establece la normativa. Es una forma de evitar los vaivenes políticos que plantea la oposición Juntos por el Cambio, como ocurrió con las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, en esta oportunidad paraciera no ser necesario fijar un criterio. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, arrancó esta semana aportando claridad a la postura de la ciudad ante el alza de casos. "Hace 5 días la curva dejó de descender y en los últimos 3 hubo aumentó. Estaremos alertas las próximas 72 hs. Si la tendencia es en ascenso estamos dispuestos a más medidas", le dijo a Radio La Red el último lunes y desde entonces las cifras son cada vez más trágicas.

El ministro de Salud porteño, Quirós, aclaró que a curva no cede y se evalúan restricciones.

Esas palabras se expresaron en la previa de la reunión que ayer tuvieron junto al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, en Casa Rosada con Cafiero. "Esto no da para más", le dijo el funcionario nacional. Allí, de acuerdo a información a la que pudo acceder Cronica.com.ar Cafiero y la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, presionan fuertemente para que la jurisdicción tome más medidas de control y de restricción de la circulación.

El Ejecutivo nacional hizo este planteo a todas las provincias "en alarma". De ahí que el martes Santiago del Estero anunció la suspensión de la presencialidad y mayores restricciones al tranporte público. Santa Fe no esperó el DNU nacional y hoy anunció la prohibición de la circulación vehicular a toda persona que no se dirija a su trabajo, la suspensión de la actividad en clubes y gimnasios, mientras que los comercios deberán cerrar a las 17 (hasta hora cerraban a las 23), fin de las clases presenciales a partir de mañana y hasta fin de mes.

Cafiero y Vizzotti en Casa Rosada reunidos con autoridades porteñas y bonareneses. (TÉLAM)

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció esta mañana también la suspensión de las clases presenciales hasta el 31 de mayo. La provincia atravieza un pico de casos de coronavirus y el gobernador decretó además asueto en la administración pública y la prohibición de circulación desde las 0 hasta las 7, a excepción del personal esencial de la salud.

¿Cuáles son las medidas que evalúa la ciudad de Buenos Aires?

La ciudad de Buenos Aires, conducida por Horacio Rodríguez Larreta, evalúa por estas horas cuáles serán sus medidas para contener la propagación del coronavirus. Así lo acordaron ayer en Casa Rosada: darse 24 horas para definir restricciones porque, esta vez, nadie duda en la gestión porteña de la necesidad de aplicarlas en sintonía con el territorio bonaerense.

Según trascendió, las autoridades de la ciudad evalúan ajustar horarios de comercios no esenciales durante la semana, esto podría ser parecido a la decisión que tomó Santa Fe con un cierre total a las 17. Para los gastronómicos funcionaría sólo la modalidad take away todos los días por tres semanas. Los espacios públicos, como las plazas y parques, quedarían cerrados. Y la gran novedad: analizan una restricción fuerte en los fines de semana, los días clave de contagios en la franja joven de la población.

Sobre las clases presenciales, Quirós supo adelantar también que, en esta ocasión, la escuela "podría acompañar" al cierre estricto.