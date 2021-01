El escándalo con la titular del Inadi, Victoria Donda, se profundizó este martes cuando el abogado de su empleada doméstica hizo nuevas declaraciones respecto del irregular contrato de trabajo que mantuvo en el domicilio privado de Donda. El especialista Orlando Basanti reconoció que Arminda Oxa "estuvo en blanco parcialmente desde julio de 2016 a enero de 2021" y que el conflicto con la actual funcionaria comenzó con la pandemia, cuando la empleada dejó de trabajar y no recibió el sueldo correspondiente.

Según la denuncia del abogado, la relación lleva 14 años, y solamente hay recibos de sueldos por ese último período. Los recibos que presentó la funcionaria, en tanto, muestran que durante todo ese período pagó el mismo monto mensual, sin otorgar los aumentos paritarios, lo que aumentó las sospechas de trabajo sin registrar.

Donda, por su parte, reconoció como verdaderos los chats y audios difundidos en los que le ofrece a Oxa "un contrato en el Inadi" que ella dirige o "un plan social" para que ella desista del reclamo salarial en su contra. "La quise ayudar. Me parece que está bien. Para eso está el Estado. Pero es mentira que le dije que no le pagaría una indemnización. Toda mi vida dedicada a los derechos humanos, nunca haría algo así, por nada lo haría", sostuvo la ex diputada.

Dudosa defensa

"La verdad es que he tomado a mucha gente que conozco porque es lógico que uno toma a la gente que tiene más cerca", dijo y añadió: "Y lo voy a seguir haciendo", redobló la apuesta en diálogo con Reynaldo Sietecase, por Radio Con Vos. En ese sentido, Sietecase insistió en que "tomar gente todo el tiempo que no está en condiciones es uno de los grandes problemas que tiene el Estado".

"Puede ser, creo que el Estado tiene que resolver otras cosas antes que eso. Pero sí, es posible, fue un error. Fue un error por las ganas de ayudarla, no por la motivación de querer que renuncie a un derecho, que es lo que vienen planteando", respondió Donda y añadió que detrás de la denuncia "quieren tapar noticias que son más importantes".

Ante la insistencia del periodista, reforzó su postura. "Puede ser que sea reprochable, pero hay situaciones de vulnerabilidad que exceden las formas de transparencia que tiene el Estado para contratar. No estaba tomando a mi hermana, que sería reprochable, le ofrecí trabajo a una mujer para que mejore su calidad de vida".