Las exportaciones argentinas de carne bovina crecieron en marzo gracias a una recuperación de la demanda china, coincidieron el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) y el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).



De acuerdo con un informe elaborado por el área de estadística y economía del Ipcva, las exportaciones correspondientes al tercer mes del año alcanzaron un valor de US$ 225,8 millones, 8,3% superiores a los US$ 208,4 millones obtenidos en marzo de 2020.



El precio promedio fue 12,2% inferior al observado durante el tercer mes de 2020 aunque 4,3% superior al de febrero del corriente año, agregó el Ipcva.

Los embarques de cortes enfriados, congelados y carne procesada de marzo totalizaron 52.433 toneladas peso producto por un valor de US$ 225,8 millones, con un precio FOB de US$ 7.700 promedio por tonelada para los cortes enfriados sin hueso y U$S 4.250 para los cortes congelados sin hueso.En divisas, el principal mercado también fue China, que representa 59,3% del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Israel (12,4%), y Chile (7,6%).

En tanto, según el informe de exportaciones de carnes bovinas del ABC, las exportaciones de carnes bovinas argentinas sumaron en marzo 52 mil toneladas peso producto, equivalentes a 73 mil toneladas peso res."La evolución de nuestras exportaciones continúa siendo fuertemente condicionada por los vaivenes de las operaciones con el mercado chino, que representa las tres cuartas partes del total exportado”, explicó Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores.Después del récord en ventas hacia China alcanzado en noviembre, por los embarques para abastecer la mayor demanda por el Año Nuevo, los volúmenes remitidos en diciembre y enero fueron considerablemente menores y similares en magnitud.“Durante marzo, el total embarcado fue de 39 mil toneladas, revelando una mejora en comparación al mes precedente, pero debe resaltarse que dentro de ese volumen, casi 11 mil toneladas correspondieron a productos cárnicos con hueso, lo que constituyó la mayor cifra desde que China habilitó la posibilidad de certificar este rubro”, agregó Ravettino.Las oscilaciones que afectaron al mercado chino se reflejaron no sólo en los volúmenes remitidos, sino también sobre las cotizaciones: Luego del pico registrado a fines de 2019, los valores se redujeron significativamente tocando su mínimo en julio último, para desde entonces estar alrededor de 30% por debajo de su récord, concluyó el informe.