La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue procesada con prisión preventiva, este lunes por el juez Claudio Bonadio, en la megacausa por sobornos en obras públicas conocida como “cuadernos de la corrupción”, en el que están involucrados decenas de empresarios y ex funcionarios.



La ex presidenta, que ocupó ese cargo entre 2007 y 2015, suma de esta manera, su quinto procesamiento, aunque continuará en libertad por sus fueros como senadora.

Por último, está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita por lo que el citado magistrado pidió su desafuero.