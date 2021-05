La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner exaltó hoy el discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ante el Congreso de ese país y sostuvo que "sorpresas te da la vida" ante los anuncios del mandatario norteamericano, especialmente en materia de creación de empleo y de impuestos a los más ricos.



La expresidenta compartió en Twitter numerosos párrafos del mensaje de Biden de días pasados y le puso una cuota de informalidad con un par de "plop!", onomatopeya de manifestación de sorpresa, y expresiones como "¿te suena?".



Justamente la presidenta del Senado dijo: "Sorpresas te da la vida. Acabo de leer el discurso de Joe Biden ante el Congreso de EEUU, dando cuentas del estado de la Unión".

.



"¿Por qué Biden dijo todo esto?" También lo explica en forma textual: 'La peor pandemia en un siglo, la peor crisis económica desde la Gran Depresión, el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil", añadió la expresidenta.



"¿Qué cosa, no? Y eso que el FMI no le financió la campaña a (el expresidente Donald) Trump", añadió con ironía, en alusión al endeudamiento argentino de 2018 y la fallida pretensión de reelección de Mauricio Macri.



Entre los párrafos del discurso de Biden, Cristina Kirchner destacó el que dijo: "Buenos chicos y mujeres en Wall Street, pero Wall Street no construyó este país. La clase media construyó el país y los sindicatos construyeron la clase media. Por eso le pido al Congreso que apruebe la Ley para proteger el derecho a sindicalizarse (…)". Y como cierre puso "¡PLOP!".



También resaltó el anuncio de la propuesta del "American Jobs Plan, una inversión única en una generación en los propios Estados Unidos. Este es el plan de empleo más grande desde la Segunda Guerra Mundial", según dijo el mandatario de EE.UU.

.



"Crea puestos de trabajo para mejorar nuestra infraestructura de transporte; trabajos modernizando nuestras carreteras, puentes, carreteras; trabajos de construcción de puertos y aeropuertos, corredores ferroviarios, líneas de tránsito", enumeró.



"Es agua limpia. Y, hoy en día, hasta 10 millones de hogares en Estados Unidos y más de 400,000 escuelas y guarderías tienen tuberías con plomo, incluso en el agua potable, un peligro claro y presente para la salud de nuestros niños", añadió entonces.



También resaltó la vicepresidenta que el presidente norteamericano señaló que "el American Jobs Plan crea puestos de trabajo que reemplazan el 100 por ciento de las tuberías de plomo y las líneas de servicio del país para que todos los estadounidenses puedan beber agua limpia".



"El American Jobs Plan va a crear millones de trabajos bien pagados, trabajos en los que los estadounidenses pueden formar una familia, como diría mi padre, 'con un poco de espacio para respirar'", sostuvo Biden además.



Cristina Kirchner apuntó también al financiamiento de ese plan anunciado por Biden, quien dijo: "Entonces, ¿cómo pagamos mis trabajos y mi plan familiar? (…), es hora de que las empresas estadounidenses y el 1 por ciento más rico de los estadounidenses comiencen a pagar su parte justa. Sólo su parte justa".

.



Al final de ese párrafo la vicepresidenta escribió "¡PLOP x2!".



Y puso un "¿te suena"?, al transcribir párrafos sobre impuestos, elusiones y millonarios: "Vamos a reformar los impuestos corporativos para que paguen su parte justa y ayuden a pagar las inversiones públicas de las que también se beneficiarán sus empresas", dijo Biden.



Y añadió que "vamos a eliminar las lagunas que permiten a los estadounidenses que ganan más de un millón de dólares al año y pagan una tasa impositiva más baja sobre sus ganancias de capital que los estadounidenses que reciben un cheque de pago".



"Solo vamos a afectar a tres décimas del 1 por ciento de todos los estadounidenses con esa acción. Tres décimas del 1 por ciento", sostuvo el mandatario demócrata. "¿Te suena?", dijo la vicepresidenta.

Este es el hilo completo de Cristina Kirchner sobre el discurso y los anuncios de Joe Biden