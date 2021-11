El día 4 de noviembre, la vicepresidenta fue sometida a una histerectomía en el Sanatorio Otamendi. Fue dada de alta y se reupera con normalidad, sin embargo. sus médicos le indicaron reposo y no podrá concurrir al bunker de Frente de Todos para aguardar el resultado de las elecciones.

"Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas", publicó en su cuenta de Twitter la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El comunicado del alta ya había adelantado que Cristina Fernández debía guardar reposo domiciliario durante tres semanas.

Por el mismo motivo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no viajó para votar a la ciudad santacruceña de Río Gallegos "por recomendación médica".

¿De qué operaron a Cristina Fernández de Kirchner?

La histerectomía es una intervención mediante la cual se extrae el útero y en algunas ocasiones también los ovarios y las trompas de falopio. Algunas de las causas que motivan este tipo de prácticas quirúrgicas son la presencia de fibromas, engrosamientos del endometrio, endometriosis, dolores crónicos en cadera o pelvis, o el hallazgo de tejidos malignos.