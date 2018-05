Cristina Kirchner dio un fuerte discurso antes de la votación de la ley que frenó el tarifazo. La senadora fue una de las últimas oradoras, luego de Fernando Pino Solanas y antes de Miguel Ángel Pichetto. Hizo un repaso de su gestión en materia energética e interpeló varias veces a la vicepresidenta Gabriela Michetti.

En el comienzo de su discurso analizó las variantes de la economía, al afirmar que "tiene cinco precios: dólar, tarifas, tasa de interés, salarios y el precio de los bienes y de los servicios. Si uno observa el estado de los cinco, es catastrófico". "La situación de la sociedad argentina se ve agravada no solo por la llegada del tarifazo, sino porque los otros precios han variado para peor también. Hubo un tarifazo exponencial, los salarios se han depreciado, el dólar se ha detonado, la tasa de interés vuela y el precio de las cosas que la gente consume también se ha disparado".

Además no dejó pasar la oportunidad para remarcarles los errores al gobierno en materia económica al advertir que "no se pudo controlar una corrida cambiaria, pese a que llegó a tener 62.000 millones de dólares en el Banco Central, y más allá de que esas reservas eran producto del endeudamiento. Hubo una devaluación de un 25%. En 15 días perdimos 10 mil millones de dólares: dos YPF y la reestructuración con el Club de París”.

En tanto que la senadora aclaro que no es cierto que se alegran de que al gobierno se vaya mal y pidió que terminen con el argumento de la pesada herencia, porque “como recurso retórico o mediático está bien. Pero a esta altura somos el país que más deuda ha contraído en los últimos dos años y medio. Más de 100 mil millones de dólares. ¿Alguien cree que si el país hubiera estado fundido y en crisis los mercados nos hubieran prestado ese monto?".

"Hablar de crisis en un país donde las crisis siempre han sido por estrangulamiento externo… Me parece que ya es hora de que no se le mienta más a la gente. Ustedes le mintieron a la gente en todo. No estoy agrediendo, no trato de irresponsable a nadie, creo que son políticas equivocadas", agregó. “¿Ustedes tienen cara para hablar de mentira o verdad? Mintieron a los trabajadores con que no iban a pagar Ganancias, que no iban a subir las tarifas, que no iban a ir al FMI. Esto lo hacen por la impunidad mediática. Ustedes tienen impunidad mediática pero les va a jugar en contra porque se pensaron que pueden hacer lo que quieran”, lanzó.

En tanto que aprovechó para chicanear al gobierno, al referirse a las represas y remarcar que todas tienen nombre de próceres. "Si lo hubiesen hecho ustedes, le hubiesen puesto yaguareté mimoso, pero a nosotros nos gusta la historia".

En gran parte de su discurso, interpeló a Gabriela Michetti, como cuando le preguntó como había votado el proyecto de ley para nacionalizar YPF, a lo que la vicepresidenta le contestó que se había expresado negativamente, generando un momento tenso en la madrugada. Para finalizar, le volvió a recordar a ella y a Cambiemos errores del pasado y también del presente. La senadora se pasó 18 minutos del tiempo permitido, ya que tenía pautado 30 minutos para hablar y expuso sus ideas en 48 minutos.

Mira el discurso completo de Cristina: