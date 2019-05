Por Gabriel Calisto

La decisión de participar en la contienda electoral, Cristina Fernández de Kirchner se sumó este miércoles a la mesa de Acción Política, que se juntaba también con la mesa directiva del PJ. Durante casi una hora, la dirigente de Unidad Ciudadana manifestó que está “a disposición” para “el lugar que corresponda” en las próximas elecciones, y convocó a formar “un gran frente patriótico” para derrotar a Cambiemos en las urnas.

Su presencia en la histórica sede de calle Matheu, donde no concurría desde el año 2003, se dio apenas cinco días después de la presentación de su libro, “Sinceramente”, en el predio ferial de La Rural en Palermo. “Nos contó que un 14 de mayo, pero de 2008, Néstor asumía la presidencia del PJ nacional”, dijo el presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, a Crónica.

El encuentro estaba previsto para marzo, pero se fue postergando y la fecha terminó coincidiendo con ese aniversario. Cristina no dialogó con los dirigentes presentes, entre ellos Hugo Moyano y los gobernadores Gildo Insfran (Formosa), Lucía Corpacci (Catamarca) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego).

Durante el tiempo que estuvo en el quincho del primer piso del partido, la ex presidenta repasó la situación económica y social del país, lógicamente con fuertes críticas a Mauricio Macri. Recién al final de su exposición, según pudo reconstruir Crónica, señaló también su enojo por la continua designación de jueces por parte del Ejecutivo nacional, recordando los cuestionamientos que recibió su propio gobierno al intentar designar fiscales en los últimos meses de su mandato.

“Nos dijo que nos dejemos de joder con el marketing y las candidaturas que después no son. Que lo importante es ganarle a Cambiemos y volver al poder. Después, el tiempo acomodará el lugar de cada uno”, agregaron en off a Crónica distintos dirigentes que participaron de la reunión.

También fueron figuras como Daniel Scioli, Agustín Rossi y Felipe Solá, junto a los bonaerenses Julián Domínguez, Fernando “Chino” Navarro, Gustavo Menéndez (Merlo), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y el tándem matancero que componen Verónica Magario y Fernando Espinoza.

Asimismo, destacaron que Cristina se reivindicó como peronista. “Siempre me sentí peronista, nunca dejé de serlo”, contaron que arrancó su charla en la sede del partido.

“Un gran frente, con nombre a definir”

Quien tomó la palabra en la posterior conferencia de prensa fue el presidente del partido, el sanjuanino José Luis Gioja, quien aseguró que “antes que termine mayo” anunciarán un frente opositor:

“Frente patriótico por la unidad o algo así, el nombre lo veremos más adelante”, y subrayó que la convocatoria es a todos los dirigentes que se sientan peronistas. Alberto Fernández agregaría luego nombre y apellido: “Sergio Massa es, después de Cristina, el opositor con más votos”, en un claro guiño.

“Si nos ponemos de acuerdo cantamos flor, la marcha peronista y todos contentos. Si no, las primarias son la opción para dirimir candidaturas”, respondió el sanjuanino respecto de los otros precandidatos del espacio, y aquellos a los que buscan seducir. “Ella va a tener un lugar central, pero si va a ser candidata o no lo va a definir ella sola”, aclaró.

“Se está conversando tanto con Schiaretti como con el resto de los gobernadores”, agregó Gioja, que destacó que Cristina “estaría dispuesta” a competir en una interna. Pese a la presencia de tres mandatarios provinciales, Gioja excusó a Domingo Peppo (Chaco) y Alberto Rodriguez Saá (San Luis) quienes decidieron pegar el faltazo.

“Están bajo el agua, por lo que habían avisado que no iban a estar”. También eligieron no aparecer en la foto junto a Cristina Héctor Daer y Carlos Acuña, quienes en paralelo lanzaban el nuevo paro general de la CGT. Para el ex gobernador el llamado a la unidad apunta no sólo al armado electoral, sino como una condición principal del próximo presidente: “Creemos que el gobierno que venga va a tener que sumar más voluntades que aquellas con las que llegue”, aseguró, sobre los desafíos económicos y políticos que tendrán los funcionarios del próximo mandato, y dando por descartado que el Congreso seguirá sin tener una mayoría oficialista, sea cual fuere el candidato ganador.

Reunión con Gelbard José Ber Gelbard. “Nos hacen falta dirigentes empresarios que piensen la empresa como instrumento de desarrollo del país y no sólo para su desarrollo personal. El último gran dirigente empresario que tuvo el país fue Gelbard”, reseñó.

Este martes volvió a hablar del “contrato social” y el rol de los empresarios en la reunión del PJ. Y contó que el hijo de Gelbard, que vive en Miami, la llamó para agradecerle el gesto de recordar a su padre, y quedaron en reunirse en las próximas semanas.