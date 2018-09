La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue procesada con prisión preventiva, este lunes por el juez Claudio Bonadio, en la megacausa por sobornos en obras públicas conocida como “cuadernos de la corrupción”, en el que están involucrados decenas de empresarios y ex funcionarios.



La ex presidenta, que ocupó ese cargo entre 2007 y 2015, suma de esta manera, su quinto procesamiento, aunque continuará en libertad por sus fueros como senadora.

El magistrado consideró a Kirchner como la “jefa de una asociación ilícita”, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudar fondos ilegales.

Junto al procesamiento, Bonadio embargó a la ex presidenta por un total de 4 mil millones de pesos, en tanto que el pedido de desafuero quedó sujeto a la confirmación de la Cámara Federal.

La medida del juez federal también alcanzó a Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, entre otros ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y varios empresarios de distintos sectores.