La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, recordó este domingo a través de su cuenta de Twitter el aniversario del genocidio armenio, del cual se cumplen 107 años este domingo.

En ese sentido, la ex mandataria rememoró que su ex esposo fallecido y ex presidente Néstor Kirchner instauró el 24 de abril como "Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos" en homenaje a las víctimas.

El tuit de la vicepresidenta sobre el aniversario del genocidio armenio.

"107 años del genocidio armenio. Desde 2006, cuando por impulso de Néstor Kirchner se sancionó la Ley 26.199, se instauró al 24 de abril como 'Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos', convirtiéndonos en uno de los pocos países en reconocerlo oficialmente", resaltó la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

El 13 de diciembre de 2006 el Congreso sancionó la ley que instauró al 24 de abril como "Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos", y el 11 de enero de 2007 la norma fue promulgada por el Poder Ejecutivo.

De esta manera, el Estado argentino reconoce a las cerca de 250 mil personas con raíces armenias que actualmente viven en el país, a través de descendientes de quienes emigraron especialmente en las primeras décadas del siglo XX, que mantienen su cultura, idioma y religión.

En las últimas horas, el embajador de la República de Armenia en la Argentina, Hovhannés Virabyan, había expresado que se trata de un "día de dolor, de quebranto", pero también de reivindicación, de lucha, "de búsqueda de la justicia y de reflexión" por la memoria de las víctimas.

"A 107 años del Genocidio Armenio, continuamos bregando no sólo por su reconocimiento y su condena, sino también por la adopción de mecanismos de acción contra los crímenes de lesa humanidad y por la prevención de los genocidios", manifestó en un comunicado de prensa.

Al respecto, el embajador también destacó "el reconocimiento y la condena del crimen" brindadas por los tres poderes del Estado argentino, como así también a los países, organismos internacionales, jefes de Estado y de Gobierno que "han recorrido y recorren con nosotros este camino y cuyas convicciones nos permiten abrigar la esperanza de que el día de mañana podremos vivir en un mundo mejor".

Por el aniversario del genocidio perpetrado contra el pueblo armenio, la comunidad de ese país realizará este domingo una marcha en la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de mantener viva la Memoria, la Verdad y la Justicia y evitar que se repitan crímenes contra la humanidad.