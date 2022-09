La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, rompió el silencio y se refirió abiertamente, y por primera vez, el atentado que sufrió a manos de Fernando Sabag Montiel. "Estoy viva por Dios y la Virgen", manifestó en el Senado.

"Yo quiero agradecerles en primer lugar que estén todos acá", aseguró en primera instancia la Vicepresidenta. En esa misma lógica, apuntó: "Quería que mi primera actividad pública fuera con ustedes —curas villeros, curas en opción por los pobres y hermanas, religiosas y laicas—, yo siento estoy vivo por Dios y por la Virgen", expresó entre lágrimas.

Por otra parte, Cristina contó detalles de una conversación que tuvo con el papa Francisco: "Me llamó al viernes siguiente —por el Sumo Pontífice— y me dijo que los actos de odio y violencia son precedidos por actos de odio y de violencia verbal. Después, ese clima va creciendo y finalmente se produce... bueno, no quiero hablar de ese día", expresó sin poder terminar la frase.

Sobre aquella fatídica jornada, la del jueves primero de septiembre, la ex Presidenta explicó que "ese día había estado en el Senado hasta las 20.30, y la verdad que estaba feliz, porque tuvimos reuniones con la gente de YPF y Petronas (Malasia), porque ellos iban a hacer importantes inversiones en la Argentina".

Atentado a Cristina: ¿Cómo continúa la investigación sobre "la banda de los copitos"?

El Gobierno pidió que se revean nuevas evidencias sobre la relación entre los detenidos por el atentado contra Cristina Kirchner y el grupo radicalizado Revolución Federal.

Este miércoles, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentó a la Justicia documentación sobre audios y publicaciones en las redes sociales correspondientes a integrantes de esa misma facción. Agustín Rossi, actual titular del organismo, precisó: "Formulamos la denuncia y pusimos en conocimiento estos audios porque hay una cantidad de delitos que están configurados en ese material. Creemos que es una línea que se debe investigar".

"Se debe conocer si existe una vinculación entre el grupo Revolución Federal y quienes llevaron adelante el atentado", señaló en declaraciones radiales. ¿Quiénes están en la mira hasta ahora? Jonathan Ezequiel Morel (23 años) y Franco Ezequiel Castelli (26).

Ambos jóvenes participaron de una transmisión en vivo realizada el viernes 26 de agosto por el grupo Revolución Federal que fue convocada bajo el título "¿Hay que pudrirla?".