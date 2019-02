Cristina Fernández de Kirchner ingresó minutos antes de las 9 a los tribunales federales de Comodoro Py, donde fue convocada por el juez Claudio Bonadio por ocho hechos de corrupción, siete de los cuales son derivados de la causa de los cuadernos.



La ex mandataria presentó un escrito en el que menciona las ocho causas en las que se le imputan delitos y considera que es víctima de "una persecución y ensañamiento que solo ha sido visto durante regímenes totalitarios".



Más temprano, Cristina había criticado en redes sociales al juez Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli, al afirmar que las causas por la que es requerida judicialmente están "armadas". Además, denunció "persecución y ensañamiento al que sólo se atrevieron gobiernos totalitarios en tiempos en que el Estado de Derecho se encontraba suspendido".



Cristina fue convocada por Bonadio para dar testimonio en la causa de los cuadernos, en la investigación por obras públicas viales, por presuntas coimas en ferrocarriles, en otra causa derivada en un allanamiento a su casa de El Calafate, en el caso de irregularidades en corredores viales, por sobreprecios en gas licuado y por los vuelos de la flota oficial hacia la provincia de Santa Cruz durante su gobierno.

La ex presidenta publicó el escrito completo en su cuenta de Facebook.