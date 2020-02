En la presentación de su libro "Sinceramente" en la 29° Feria Internacional del Libro de La Habana, en Cuba, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló sobre el tenso saludo que intercambió con el presidente saliente Mauricio Macri durante la asunción de Alberto Fernández, el pasado 10 de diciembre. "No me gusta fingir", aseguró.

"Quiero contar la historia verdadera: me salió esa cara y voy a explicar por qué. Cuando él me extendió la mano, por un instante pensé en no dársela, en segundos pensé '¿Se la doy?', '¿No se la doy'; La verdad que no se la quería dar porque no soy hipócrita", reveló Fernández de Kirchner.

En medio de las risas de los presentes en el auditorio de la sala Nicolás Guillén de la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña en La Habana, la Vicepresidenta reconoció que el motivo por el que le dio la mano a Macri es porque se "imaginaba lo que iban a decir" si no lo hacía pero que "mientras pensaba todo eso" le "salió esa cara".

La alusión a este episodio surgió cuando hizo referencia, en un momento de su exposición, a "los ríos de tinta" y "millones de fotografías" que los medios periodísticos dedicaron a su gesto en el momento de su saludo con el ex presidente.

"Después de todo lo que había hecho contra mí y mi familia, me parecía casi un gesto de hipocresía", dijo sobre el momento en el que ambos estuvieron cara a cara y agregó: "Yo no soy de las personas que, si no te quiero, te hago una sonrisita; no te digo nada, pero no me gusta fingir. Mis sentimientos son mis sentimientos y me respeto a mí misma", aseveró.

.

Y concluyó: "Uno también tiene eso de adoptar cosas que te imponen como forma de comportamiento. Todos tenemos eso. Es hora de dejar de ser un poco tilingos y asumir lo que sentimos y también sentirnos orgullosos".

Todos y todas

En el tramo final de la exposición, la Vicepresidentamanifestó que se sentía más cómoda con el "todos y todas" que con el "todes" y recordó que tuvo que demandar que le dijeran presidenta cuando ejercía ese cargo y ahora hasta la Real Academia Española (RAE) asegura que ésa es la forma correcta.

Justamente el 22 de enero, en la red social Twitter, una usuaria había destacado "la obsesión" de Fernández de Kirchner por corregir a quienes la llaman presidente cuando desempeña su función como titular del Senado Nacional.

.

Ante la consulta a la RAE, la respuesta fue que "en referencia a una mujer, la opción más adecuada hoy es usar la forma 'presidenta', femenino documentado en español desde el siglo XV y presente en el diccionario académico desde 1803".