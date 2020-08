La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por medio de sus abogados, realizó este jueves una presentación judicial ante el Fuero Federal Civil y Comercial para solicitar una pericia informática urgente contra Google, en carácter de prueba anticipada.

Esto tiene que ver con que el día 17 de mayo de 2020, a las 00:20 horas, el diario Clarín publicó en una una nota digital que el buscador de Google había colocado una leyenda en el lugar donde debería figurar el cargo que ocupa hoy la ex Presidenta.

Según se dio a conocer, dentro del panel de conocimiento del principal buscador de la web, en lugar de describir el cargo institucional de Vicepresidenta de la Nación que actualmente ejerce Cristina Fernández de Kirchner, figuraba la leyenda de “Ladrona de la Nación”.

Así aparecía la información sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los abogados pidieron una pericia informática sobre los registros del buscador, dado que la información respecto de cómo se produjo la alteración, cuántas personas vieron ese resultado y otras cuestiones relacionadas solamente las conoce el propio Google.

"Ladrona de la Nación"

La descripción injuriosa conta la vicepresidenta apareció publicada en la madrugada de sábado 16 de mayo, y fue corregida el domingo 17 poco antes del mediodía- aparecía en un recuadro de "Panel de Conocimiento", ubicado en el sector superior de la pantalla del navegador en los dispositivos móviles y en el margen superior derecho en las versiones de escritorio, donde se incluye el nombre de la personalidad buscada y su cargo, que en ocasiones es actual o en otros el que distinguió a determinadas personalidades en sus trayectorias-.

Según la explicación que dieron los responsables del buscador, esas apreciones en Google "se generan automáticamente" con información proveniente de "varias fuentes de toda la Web". Una de esas fuentes más utilizadas es Wikipedia, la enciclopedia virtual que suele ser terreno de disputas por los cambios maliciosos que se pueden realizar en cualquier definición.



Por su parte, Luis Goldín abogado de CFK declaró que: "el 17 de mayo a la medianoche aparece en el portal del Diario Clarín este artículo. Acá se busca que Google cumpla con la ley. Estamos indefensos ante estas plataformas".

Luego comentó: "Estas plataformas mediante un clic, firmamos contratos que tenemos que ir a reclamar a Irlanda y esto es inadmisible". "Si bien la Corte Suprema de Justicia se expidió en otras situaciones contra Google, como en el caso Belén Rodríguez donde la Corte dijo que no era responsable porque Google era el bibliotecario de la red, acá es el autor de libro... Google no es el biblotecario de la web", indicó por último.

Las argentinas que ganaron juicios a Google

El caso de la vicepresidenta tiene algunas similitudes con los reclamos presentados por diversas famosas argentinas sobre cómo aparecían cuando se ingresaba su nombre en el buscador.



El primero y más famoso fue el de la modelo María Belén Rodriguez, que llegó hasta la Corte Suprema allá por el 2014 contra los buscadores ( Google y Yahoo!) por aparecer en sitios pornográficos al buscar su nombre. Si bien no ganó ese juicio, el caso sentó jurisprudencia sobre la responsabilidad de los motores de búsqueda, que después sirvió para las victorias de otras famosas como Valeria Mazza, Jessica Cirio o Silvina Luna, entre muchas otras.

Esta vez, la denuncia no es contra las páginas que el buscador arrojaba como resultado, si no directamente contra el perfil que se realiza desde Google de personas destacadas. Por eso los abogados pidieron que se explique porqué se demoró más de un día en solucionar el resultado, por ejemplo.