El tribunal que juzga a la senadora y vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, programó para el próximo 2 de diciembre su declaración indagatoria en el debate por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas del detenido Lázaro Báez.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso tienen prevista esa fecha para convocar a la ex presidenta, aunque dependerá de la extensión de las declaraciones indagatorias previstas para el lunes 25 de noviembre, explicaron fuentes judiciales.

Ese día deberán declarar un ex funcionario de Vialidad José Santibañez y el detenido empresario Báez. Con la indagatoria a la ex presidenta se cerrará la ronda de declaraciones de los 13 procesados y comenzará la etapa de declaraciones de testigos, que se extenderá hasta mediados del 2020.

El tribunal tendrá que decidir además si hace lugar a un pedido para realizar una nueva pericia en la causa. En el juicio se debaten supuestos delitos en la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz a la empresa de los Báez, Austral Construcciones, y el presunto pago de sobreprecios e incumplimientos en la construcción. Además de la ex presidenta y Báez, son juzgados los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obra Pública José López, entre otros.