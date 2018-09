La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó en los tribunales de Comodoro Py, citada por le juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa por el presunto pago de coimas en la obra pública.



La senadora nacional negó las acusaciones en su contra, criticó el accionar de Bonadio y señaló que como el magistrado amplió el tiempo de investigación debería citar al presidente Mauricio Macri porque "se encontraba al frente del grupo empresarial familiar".



"Se habla aquí de una extensión temporal del objeto procesal de la causa y no se convoca a prestar declaración indagatoria a los dueños de las empresas más importantes del país que supuestamente habrían participado en los episodios que se dice estar investigando. Hasta el 2006 Macri se encontraba al frente del grupo empresario familiar, el cual según los dichos de algún 'arrepentido' también habría formado parte de la cartelización de la obra pública", expresó Cristina en un escrito.



Es la segunda vez que Bonadio convoca a la ex presidenta en esta causa, en función de haber extendido el plazo de investigación desde el 2003 al 2015, cuando antes era desde el 2008.



En su cuenta de Facebook, Cristina publicó el escrito presentado y realizó algunas consideraciones y críticas.

"#ArgentinaSinEstadoDeDerecho. Hace sólo tres semanas, el 13 de agosto, cuando el dólar aún cotizaba por debajo de los 27 pesos, Bonadío me tomó declaración indagatoria en la causa denominada 'de los cuadernos', que con mayor exactitud debería llamarse 'de las fotocopias'", escribió Cristina.



"Desde el 13 de abril del 2016, cuando el dólar estaba a 14,60, Bonadio me citó seis veces a su juzgado: tres por la causa 'Dólar futuro', una por 'Los Sauces', una por el 'Memorándum con Irán' y otra en este sumario", agregó.



"Ahora, con el dólar ya rozando los 40 pesos, me llama a indagatoria por séptima vez. Digo yo… ¿Y si prueban con gobernar? Recibieron un país desendeudado, administran la Nación, PBA y CABA, una parte importante de la oposición les votó todo lo que pidieron, cuentan con un poder judicial adicto, blindaje mediático, establishment entusiasta y, así y todo, en menos de tres años han llevado el país al abismo", señaló.



"Dado que las causas que me arma Bonadio carecen de todo contenido jurídico, dejamos constancia escrita de las gravísimas irregularidades", cerró la ex presidenta.



El escrito completo

Escrito presentado por Cristina - 3 de Septiembre by on Scribd