"Llegó la hora de poner a Quilmes de pie", señaló en su discurso Mayra Mendoza, la primera mujer intendente en la historia del municipio del sur del conurbano. El acto contó con presencia de distintos dirigentes del Frente de Todos.

"Por Néstor Carlos Kirchner, por Cristina Fernández de Kirchner, por la militancia, por el pueblo de Quilmes, si, juro". Así fue el juramento de Mayra Mendoza, quien reemplaza a Martiniano Molina al frente del municipio bonaerense. En la ceremonia estuvo acompañada por la vicepresidenta.

"Recorrimos cada casa, cada barrio y los vecinos se convencieron que había posibilidad de un gobierno distinto, que reconstruya derechos. Vamos a poner a Quilmes en sintonía con Provincia y Nación porque no hay proyecto local sin proyecto nacional", señaló la flamante intendenta.

En relación a una histórica frase de Cristina, para Mendoza "no fue magia lo que pasó de 2003 a 2015, ni va a ser magia lo que hagamos aquí en este distrito. Los convoco a que con amor transformemos la historia de Quilmes". "Gracias, Cristina, por no habernos dejados solos nunca. Porque aquel 9 de diciembre dijiste que iba a pasar lo que quisiéramos que pase, y que nunca nos ibas a dejar solos y no lo hiciste", agregó.

Tras el juramento a sus funcionarios, para Mayra Mendoza, "Nestor y Cristina transformaron la historia". "Quiero agradecer porque, a pesar del hostigamiento y la persecución, siguió (por la vicepresidenta) al lado nuestro. Es el nombre de la mayoría del pueblo argentino". "Hay que militar hasta que lo imposible se vuelva inevitable", añadió la jefa comunal.

Sin perder oportunidad para hablar, Cristina Fernández de Kirchner se mostró "contenta, y si Mayra está emocionada, yo lo estoy más. Cuando construimos Unidad Ciudadana, que fue el punto de partida de este Frente de Todos, que ayer se hizo cargo de este país, vine a un comedor, merendero, en Milagro del Monte, y cuando salí vimos un edificio, que era la Muni, donde con Mayra soñábamos que ella pudiera ser intendenta".

"Cuando uno charlaba con Mayra, cada dos palabras siempre estaba Quilmes. Cualquier conversación terminaba con Mayra hablando de Quilmes, de lo que habría que hacer, de lo que sufría la gente", resaltó la vicepresidenta de la Nación, y sostuvo: "Puedo decir con justicia que Quilmes es la obsesión de Mayra".

Quien también envió palabras de aliento fue el presidente. Durante una recorrida por ese partido de la zona sur del conurbano bonaerense, sostuvo que "Mayra (Mendoza) es lo mejor que le puede pasar a Quilmes porque para ser un país integrado necesitamos que la voten a ella, a Axel (Kicillof), a Cristina (Fernández de Kirchner) y a mí".

"Para levantar al país hacemos falta todos", señaló Fernández.