La vicepresidenta Cristina Fernández recordó a su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner -quien este martes hubiera cumplido 70 años- como un "soplo vital", al publicar en redes sociales una nota del ex director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, en el diario Página/12 que lo define de ese modo.



"El soplo vital... sí, así era él", expresó la ex mandataria a través de sus cuentas de Twitter e Instagram, al hacer propia una nota de opinión de González que considera que el ex presidente "representaba el llamado, el soplo o el susurro que recorría la convocatoria a no temer, a despojarse del miedo para poder pensar sin coacciones".

.



El natalicio número 70 de Néstor Kirchner también fue recordado por el presidente Alberto Fernández, quien eligió sus redes sociales para homenajearlo con un video que incluye fragmentos intercalados de discursos de ambos, mientras se sucede un montaje de imágenes de Kirchner en las paredes de la Casa Rosada.



"Hoy cumpliría 70 años mi querido amigo Néstor Kirchner. La memoria colectiva lo recuerda como el gran presidente que fue capaz de sacar al país de la postración. Que su recuerdo nos convoque a poner a la Argentina otra vez de pie", escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

El soplo vital... sí, así era él. https://t.co/JcRImDP32s — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 25, 2020



También Florencia Kirchner, la hija menor del fallecido presidente, publicó un texto en Instagram, en el que expresó: "Te extraño como se extraña a través de la década", junto una fotografía de su padre muy joven. Néstor falleció en 27 de octubre de 2010.