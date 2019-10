A dos semanas de las elecciones y tras pasar doce días en Cuba, a donde viajó para visitar a su hija Florencia que se encuentra bajo tratamiento médico, la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, retomó la campaña y presentó su libro "Sinceramente" en El Calafate, Santa Cruz. Allí se refirió "con cariño" a Mauricio Macri: "no es muy chispita para gobernar, pero el problema no es él, son las políticas".

Si los únicos períodos donde no hubo endeudamiento fue en los momentos donde hubo regulación cambiaria: ¿No será que los que quieren la libertad cambiaria, la quieren para llevarse los dólares y fugarlos afuera del país? pic.twitter.com/GtN61j0Z66 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 14, 2019

Consultada por un artículo del diario internacional Financial Times donde se critica duramente al presidente Mauricio Macri y la situación económica y social de la Argentina, la ex presidenta respondió: "Ahora resulta que todos le pegan al muñeco en el piso. Es cierto que, por ahí, no es de los más chispita para gobernar, pero el problema es el modelo, el problema son las políticas. Él aplicó lo que a mí y a Néstor (Kirchner) nos pidieron durante años. Por ejemplo, yo iba a la Bolsa todos los años y nos pedían que sacáramos regulaciones o venían las empresas y pedían los tarifazos", recordó.

La desregulación cambiaria total ha coincidido con los períodos de mayor endeudamiento de la Argentina. Y los períodos de mayor endeudamiento de la Argentina, han coincidido con la fuga de dólares. No hay misterio, no hay ciencias ocultas. No hace falta ser economista. pic.twitter.com/jaIhbzkIZK — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 14, 2019

"Es notable que se pueda convencer a un trabajador que vive de su salario -continuó- de que hay que subir las tarifas de los servicios. ¿Escucharon a algún multimillonario decir que paga poco de impuestos? Al contrario. Por eso yo insisto, el problema no es él, yo no digo que sea como digo yo, creo que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que ponernos de acuerdo en ciertas cosas y revisar la historia", sostuvo.

Ayer @alferdez decía que lo que entró del Fondo Monetario Internacional, de los 38 mil millones, se fueron 30 mil millones. Lo dijo muy claramente y muy bien. Me parece que esto va a ser un deber de la Argentina: establecer un mecanismo para evitar que vuelva a suceder. pic.twitter.com/5hz9hQTQIC — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 14, 2019

"Como resaltó muy bien Alberto (Fernández) en el debate, de lo que entró del FMI, se fueron en meses 30.000 millones de dólares", puntualizó. "Creo que la demonización que hicieron de nosotros fue necesaria; si pensaban endeudarse, había que decir que el desendeudamiento era malo. ¿No será que los que quieren la libertad cambiaria será para fugar los dólares y sacarlos del país? Todos los períodos de fuga coincidieron con los de fuerte endeudamiento en este país, por eso, insisto, hay que revisar la historia y acordar bases", planteó.

No se puede seguir con este ciclo de "viene uno desendeuda y viene uno y endeuda". En la dictadura, no nos olvidemos, se estatizó la deuda de los grandes grupos empresarios de la argentina, entre los que estaba el grupo Macri. pic.twitter.com/5nbdeVwx9z — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 15, 2019

"El resultado que tenemos hoy, entonces, no es por la impericia de chispita (con cariño y con respeto, lo digo), el problema son las políticas", concluyó.

Cuando lo escuchaba ayer decir que nosotros teníamos la culpa de la deuda, ¡pero si todavía estamos pagando la deuda de la familia Macri del año 82! pic.twitter.com/hPgVj63WmT — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 15, 2019

El debate

"No pude verlo entero el debate porque tenía gente en casa, pero escuché decir que el endeudamiento que tuvo este gobierno era menor que el nuestro y que ellos tomaron deuda para pagar la nuestra. También dijeron que les van a dar robótica y programación a los chicos, ¡Pero si les sacaron las netbook!", exclamó.

Esa deuda que vino con la democracia y después siguió, siguió y siguió. Ahora en esta etapa ya no es la familia sino uno de la familia en el gobierno el que provoca el endeudamiento. pic.twitter.com/DsntDo4kHC — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 15, 2019

Por último, razonó: "A diferencia del 2001, después de este gobierno no surgió el ´que se vayan todos´ y creo que es porque ante tanto pesimismo no han podido con la memoria de lo que hicimos durante 12 años y medio cuando la gente advirtió que es posible vivir mejor".