El miércoles, Cristina Fernández de Kirchner había informado ante el juzgado de Claudio Bonadio que este jueves viajaría a Cuba para acompañar a su hija Florencia, quien se someterá a un tratamiento médico del cual no trascendió su especificidad.



La ex presidenta de la Nación y actual senadora nacional por Unidad Ciudadana avisó de su viaje por voluntad propia ya que no tiene una prohibición de salida del país a pesar de las causas en las que se la investiga.



EL VIDEO QUE PUBLICÓ CRISTINA

Quiero compartir con ustedes lo que nos está pasando. pic.twitter.com/kGszGfzbzb — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 14 de marzo de 2019