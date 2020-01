Sin sentarse en el sillón de Rivadavia, Cristina Fernández de Kirchner volverá a estar al frente del Ejecutivo a raíz del viaje de Alberto Fernández a Israel. Según allegados a la vicepresidenta, se espera que realice "una agenda tranquila" y no tiene previsto ir en esos cuatro días a la Casa Rosada.

Históricamente, los vicepresidentes cuentan con despacho en la sede de Balcarce 50 -actualmente está ubicado al lado del Salón Eva Perón-, pero Cristina Kirchner no tiene pensado desarrollar actividad allí y el plan es que se mantenga estos cuatro años enfocada en sus tareas en el Senado, en el rol de presidenta de la Cámara Alta.

Tras regresar el 25 de enero, Alberto Fernández volverá a salir del país rumbo a El Vaticano para reunirse con el papa Francisco el viernes 31. Ese viaje está planteado entre el miércoles 29 de enero y el sábado 1 de febrero, por lo que en esos días Cristina Kirchner volverá a encargarse del gobierno.

Durante ambas ausencias en el país, Fernández delegará en su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la actividad cotidiana de gestión, como las reuniones con los ministros para evaluar cómo avanzan determinadas iniciativas de sus carteras.

En redes

A última de hora de este lunes, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, publicó en redes sociales su opinón sobre el documental de Netflix, "El fiscal, la presidenta y el espía", que hace alusión a Alberto Nisman, a ella y a Jaime Stiuso. Reconociendo sus "prejuicios", elogió la realización del autor británico Justin Webster en un texto que tituló: "La paradoja argentina o cuando Netflix hizo lo que tendría que haber hecho Comodoro Py y Comodoro Py hizo lo que hace Netflix", principalmente en referencia a "la búsqueda de la verdad".

La paradoja argentina o cuando Netflix hizo lo que tendría que haber hecho Comodoro Py y Comodoro Py hizo lo que hace Netflixhttps://t.co/pNtvq9OctA — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 20, 2020

Además de celebrar la crítica al Poder Judicial y a los servicios de inteligencia argentinos que atraviesa el material, la ex presidenta reconoció que antes de verlo pensaba que la investigación de la fiscal Viviana Fein "no había dado la talla" y ahora coincide: "Una investigación, un expediente no se puede basar en expectativas, se basa en hechos y en pruebas".