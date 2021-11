La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó una carta abierta en respaldo del presidente Alberto Fernández, ante la eventual firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

En el texto, publicado en su sitio web cfkargentina.com, la titular del Senado cargó contra aquellos que le adjudican la responsabilidad en la demora de las negociaciones con la entidad. Al mismo tiempo, dejó en claro que avala la decisión que pueda tomar Fernández al respecto.

"La lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina", dice la carta.

Cristina recordó que las discusiones tienen como objeto refinanciar una deuda altísima generada por el macrismo en 2018, cuando pidió (y el Fondo otorgó) un crédito stand by en tiempo récord. En ese sentido, criticó la posición que tomó Juntos por el Cambio de dejar que el gobierno se haga cargo de los costos políticos de la situación.

"¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada? ¿En serio que los mismos y las mismas que recorrieron el país y los canales de televisión recitando el mantra “hay que quitarle la mayoría a Cristina en el Senado para que el Congreso no sea una escribanía del gobierno”, ahora quieren que “Cristina defina si el acuerdo con el FMI está bien o está mal”?, preguntó retóricamente la ex Presidenta.

En ese sentido, Cristina Kirchner recordó que está vigente una ley que obliga a que todos los programas financieros acordados con el FMI deben ser refrendados por el Congreso. También destacó que esa norma "tuvo como objetivo principal evitar que pudiera repetirse en la historia argentina una experiencia similar a la del gobierno de Mauricio Macri, que nos endeudó en apenas un instante de forma extraordinaria, exorbitante e insostenible".

También llamó a la oposición a participar de manera constructiva en ese debate. "Es un momento histórico de extrema gravedad y la definición que se adopte y se apruebe, puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento CON INCLUSIÓN SOCIAL de nuestro país", subrayó.