La decisión del gobierno bonaerense a cargo de María Eugenia Vidal de no desdoblar los comicios en la provincia y votar el 27 de octubre próximo junto con la elección presidencial, generó todo tipo de críticas en el arco opositor.

El jefe de gabinete bonaerense, Federico Salvai, confirmó que "las elecciones en Nación y Provincia se van a hacer en las mismas fechas". El funcionario ratificó que la decisión ya le fue comunicada "al Gobierno nacional". De esta manera, los candidatos de la Provincia irán en la misma boleta de la elección nacional.

Desde el Frente Renovador cuestionaron la decisión: “Vamos a seguir insistiendo para terminar con este sistema de votación y terminar con las listas sábanas en la Provincia. En vez de pensar en los más de 16 millones de bonaerenses, tienen la mente puesta en la rosca política”, aseguraron a Crónica.



Los legisladores provinciales por el FR José Luis Pallares y Ricardo Lissalde criticaron la determinación de la mandataria provincial: “Tenemos casi un 50% de inflación, la más alta en 27 años y la gobernadora Vidal privilegia el calendario electoral, en lugar de pensar en los bonaerenses. Tienen la agenda de la política y no la de la gente. Esto demuestra que Vidal es Macri y Macri es Vidal”, indicó al respecto el senador Pallares, vicepresidente de la Comisión Bicameral para desdoblar las elecciones.



Por su parte, el diputado Lissalde expresó: "Vidal eligió a Macri y no a los bonaerenses. Desaprovechó la oportunidad de terminar con las listas sábanas en la Provincia. La discusión no debía ser las fechas, sino el modo de votación. En vez de pensar en los más de 16 millones de bonaerenses, tienen la mente puesta en la rosca política”.

Por su parte, desde el peronismo bonaerense manifestaron que "la suspensión del desdoblamiento de las elecciones bonaerenses demuestra una vez más la improvisación del gobierno. Nos llevan permanentemente a situaciones de ensayos de 'prueba y error'”.

Autoridades del PJ provincial aseveraron que "resulta inadmisible que hayan siquiera evaluado despilfarrar más de 3.000 millones en un desdoblamiento electoral totalmente innecesario para todos los bonaerenses".