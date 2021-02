La presidenta de PRO, Patricia Bullrich, volvió a exhibir hoy las discrepancias que existen en Juntos por el Cambio en cuanto al ejercicio de su rol opositor al criticar al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, por haber calificado como un "error" las irregularidades denunciadas en la campaña de vacunación contra el coronavirus y reclamó a la coalición de la que forma parte "definiciones más contundentes".



De esta manera, Bullrich dejó en evidencia que persisten en ese espacio político las disidencias entre "duros" y moderados" en el espacio político fundado por el ex presidente Mauricio Macri.



"Recién escuché al ministro Quirós decir que esto es un error y no me parece que sea un error. Es más serio que un error", consideró Bullrich en diálogo con la señal La Nación +.

"El ministro debe entender esto, en su juramento hipocrático, como algo que no es solamente un error", indicó Bullrich y consideró que "tiene que haber definiciones más contundentes".Sin embargo, añadió enseguida que, recordó que él es parte de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio que denunció el tema y se expresó duramente al respecto.

"La mesa de Juntos por el Cambio, donde está Horacio Rodríguez Larreta, es la que definió el documento del sábado y la conferencia de hoy, esa es la línea de Juntos por el Cambio", aseguró, en referencia a la publicación donde hablaron de un "escándalo de la corrupción en la vacunación"." Él (por Rodríguez Larreta) pertenece a esa mesa y está encuadrada en lo que va a ser la conferencia y el documento", insistió, al mencionar la conferencia de prensa que Juntos por el Cambio anunció para hoy a las 18.30 en la sede del Comité Nacional de la UCR.

Del encuentro de esta tarde participarán los presidentes de los partidos que integran JxC: Bullrich (PRO),(UCR) y(Coalición Cívica), junto a los jefes de los bloques parlamentarios del espacio: los diputados nacionales(UCR),(PRO) y(CC) y los senadores(UCR) y(PRO).También dirá presente al auditor General de la Nación,, la pata peronista en la conducción de ese espacio.