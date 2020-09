Por Damián Juárez

La decisión del Gobierno de la provincia de Buenos Aires de cambiar la metodología con la que registra a los fallecidos por coronavirus, que generó que, de un día para el otro, "aparecieran" 3.523 víctimas que no habían sido contadas hasta entonces, siguió motivando polémica entre el oficialismo y la oposición.

Desde la administración bonaerense se salió a defender este cambio en la forma de medir los muertos por Covid-19, a través del ministro de Salud, Daniel Gollán, y de su segundo, Nicolás Kreplak.

"Podemos decir que hemos resuelto un problema que es mundial y que se da en todas las pandemias. Hemos transparentado la información y tenemos una herramienta de gestión que nos va a permitir tomar decisiones con mejores parámetros", indicó Gollán a través de la red social Twitter.

El funcionario puso el ejemplo de varios países, entre ellos España, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, donde hubo un atraso en el registro de fallecidos.

"La provincia de Buenos Aires es la única jurisdicción de nuestro país donde sabemos que los números son fehacientes", aseguró el titular de la cartera sanitaria provincial.

Cuando decimos que la Provincia resolvió en tiempo récord un problema que es mundial sobre el atraso en el registro de fallecidos, podemos comprobarlo. En España, el diario ABC en su tapa del 13/9/20 denuncia que habría 24 mil muertos más que los informados oficialmente.

La explicación técnica que dieron los funcionarios del gobernador Axel Kicillof es que ahora se comparan tres bases de datos: la del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), el Sistema de Registro de Camas (SIGEC) y el Registro de las Personas que elabora los certificados de defunción en forma digital.

"Nos parece importante la transparencia y por eso nos auditamos", destacó Kreplak, quien negó que haya habido negligencia y sostuvo que los nuevos números surgieron porque "nosotros hicimos la investigación para descubrirlo, porque si uno no se audita y no se revisa, no podría encontrar esta diferencia".

Por su parte, Gollán aclaró que "no se ocultaban datos de forma deliberada" sino que "llegaban datos atrasados y esto se está corrigiendo".

Coronavirus en Provincia: críticas de la oposición

Desde la otra vereda, el ex ministro de Salud del gobierno de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein, consideró que "es incomprensible e inadmisible que después de siete meses de pandemia no se puedan cargar los datos claramente, que era lo que sospechábamos".

"Las cifras son brutales y las proyecciones que hay que hacer son completamente distintas para la toma de decisiones", indicó el ex funcionario.

Gollán también había dicho que la ciudad de Buenos Aires está teniendo el mismo retraso en la carga de los fallecidos por Covid-19, aunque según trascendió, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no está analizando cambios en su metodología de reporte de los casos.

Rubinstein agregó que este nuevo sistema debería haberse implementado en la provincia "desde el inicio" y no cuando comenzaron a aparecer las advertencias sobre "un subregistro grosero" de casos.

Por su lado, diputados nacionales de Juntos por el Cambio cuestionaron el cambio en el método de medición al indicar que "la pretendida actualización" de cifras es un "acto de irresponsabilidad manifiesta".

"Ocuparon gran parte de su tiempo en confrontar irracionalmente con el gobierno de la ciudad, en manipular cifras de fallecidos y en imaginar escenarios apocalípticos que jamás se cumplieron", afirmaron los legisladores.

Finalmente, la titular del PRO y ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se sumó a los cuestionamientos al afirmar: "Tras seis meses nos enteramos que hay 3.523 nuevos bonaerenses fallecidos. ¿Así tomaron decisiones? Han hecho un desastre en salud, economía, educación y libertad. Profundizaron todos los problemas".