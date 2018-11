La Cámara Federal de Casación rechazó este viernes revisar las prisiones preventivas dictadas a empresarios y ex funcionarios kirchneristas en la causa por los cuadernos de la corrupción, por lo cual seguirán detenidos a la espera de una decisión sobre sus procesamientos.



La decisión del máximo tribunal penal del país recayó sobre José María Olazagasti, Rafael Llorens, Hernán Gómez y Walter Fagyas, todos ex funcionarios del kirchnerismo, y sobre los empresarios Gerardo Ferreyra, Raúl Vertúa, Juan Lascurain y Néstor Otero, según resoluciones firmadas por la sala I de Casación.



"La Cámara evaluó correctamente en relación a José María Olazagasti, los riesgos procesales de entorpecimiento en la investigación", sostuvieron los camaristas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone en el caso del ex secretario privado del también detenido Julio De Vido, José María Olazagasti.



Con similares argumentos rechazaron analizar los pedidos de excarcelación de los ex funcionarios y empresarios y declararon "inadmisibles" sus recursos.



Los pedidos de excarcelación habían sido rechazados por la sala I de la Cámara Federal porteña por entender que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación que lleva el juez federal Claudio Bonadio.



"La Cámara valoró no solo la gravedad del hecho objeto de investigación –presunta comisión del delito de asociación ilícita, art. 210 del C.P.-, sino también su extraordinaria magnitud, que se encuentra en una etapa incipiente y trascendental en cuanto a medidas urgentes que se están llevando a cabo tendientes a la recolección de prueba", dijo la Cámara.



"Caracterizado además por una compleja y voluminosa investigación que se halla en plena sustanciación inicial, cuyo alcance no puede aún limitarse, provocando la fundamental necesidad de extremar los recaudos para evitar toda situación que pueda entorpecer esta tarea", avalaron ahora los jueces de Casación.



Todos fueron procesados con prisión preventiva por Bonadio, en un fallo que ahora está bajo revisión de los camaristas de la instancia intermedia de apelación Carlos Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.