Desde que trascendió la versión de que el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, finalmente ingresará al Gabinete de Alberto Fernández, y sobre todo que tomará el control de la política económica del Gobierno, circulan diversas informaciones respecto de los pedidos del jefe del Frente Renovador para asumir esa responsabilidad.

En principio, dado que Massa no sería jefe de Gabinete. la idea es que Juan Manzur continúe desempeñándose en ese cargo.

De ministros a secretarios

En cuanto a la actual ministra de Economía, Silvina Batakis, recién regresada de los Estados Unidos, la intención de Massa sería manenerla en el Gobierno como secretaria de Hacienda. Habrá que ver si la funcionaria está de aciuerdo con esta propuesta.

Otros tres ministros que pasarían a ser secretarios, si aceptaran los eventuales cambios, serían Daniel Scioli (Desarrollo Productivo), Matías Lammens (Turismo) y Julián Domínguez (Agricultura), dado que Massa quiere que esas áreas pasen a formar parte de su ministerio. Aparentemente, los dos primeros no pondrían objeciones, en tanto que no se sabe qué diría el tercero. No está claro si también Trasporte, a cargo de Alexis Guerrera -que responde políticamente a Massa- sería absorbida por Economiía.

Un punto que aún queda pendiente por resolver es la Secretaría de Energía, que si bien forma parte de Economía, Massa querría designar alli a personas que respnsan políticamente a pel, en lugar de los funcionarios actuales, que están ligados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la mente del actual diputado está la idea de hacer un recorte a los subsidios energéticos mayor al proyectado hasta ahora.

Otros cambios que se vendrían

Otro puesto en el que piensa poner a alguien de si riñón es el de representante argentino ante el FMI. Hoy es Sergio Chodos, que viene desde la época de Martín Guzmán. En tanto, las representaciones ante el esto de los organismos multilaterales también pasan a cargo de Massa, pero en principio sin relevo de funcionarios..

Finalmente, tampoco estaría definido si seguirían o no los titulares del Banco Central, Miguel Pesce, y de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, ya que ambos lugares habían sido reclamados por Massa hace casi un mes, cuando el Presidente le ofreció ingresar al Gabinete antes de designar finalmente a Batakis.