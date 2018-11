“Tengo dos hijas adolescentes y como cualquier madre cuando salen o no me avisan que llegan, no puedo dormir”, dijo María Eugenia Vidal durante una entrevista con el programa de Santo Biasatti en Crónica HD.



Ante la consulta del periodista sobre que no la deja dormir la Gobernadora aseguró: “Ademas de la inseguridad, todos las madres enfrentamos al acecho del narcotráfico. Nuestro hijos pueden ser victimas. Cuando era chica creía que uno podía cuidarlos. Pero no alcanza. Nos enfrentamos a una multinacional muy poderosa, contra la que peleamos todos los días. Y ofrecen cosas muy atractivas para los chicos. Todos están cerca de eso y es muy importante para que puedan estar tranquilos, creciendo sanos”.

-@mariuvidal: "Cuando mis hijas salen, no puedo dormir. Son chicas y están expuestas todo el tiempo. Todos enfrentamos el acecho del narcotráfico" #VidalEnCrónica — Diario Crónica (@cronica) 15 de noviembre de 2018



Al respecto de la lucha de su gobierno contra el flagelo de la droga, en connivencia con la corrupción, detalló: "Durante muchos años hubo complicidad. El vecino sabía donde quienes y como vendían droga y el juez, el policía, el fiscal o Gobernador no".



"Estamos dándole pelea. 80 bunkers derribados. Millones de dosis que no llegaron a nuestros hijos. Además, sacando a la policía corrupta y entrando en esos lugares donde esto pasa. Se acabaron los vínculos y los delitos”, aclaró y reconoció que aun "falta mucho, muchísimo".

-@mariuvidal: "Fueron cómplices del narcotráfico mucho años. Hay fiscales y jueces que se han ido por sus vínculos con delitos o irregularidades" #VidalEnCrónica — Diario Crónica (@cronica) 15 de noviembre de 2018



Consultada sobre porque “los capos no caen” puntualizó: "Hemos tenido cosas importantes en la Provincia de Buenos Aires. Hemos encontrado a una banda con grandes kilos de cocaína".



Luego recordó que todavía “hay sectores cómplices, pero ahora la gente puede hacer su parte, hay una aplicación gratis que se llama “Seguridad Provincia” que sirve para hacer denuncias anónimas sobre narcos y revelar en que lugar de su barrio se vende. Es confidencial, no hay que poner datos ni nada. Solo la información y con eso avanzamos. Que la gente se anime”.



Más tarde, aclaró que “otra pesadilla” es que “mis hijas también salen en la semana”. Y recordó que a “Camila, la mayor, de 17 años, que termina el secundario, María José de 16 y Pedro de 11, no les ha sido fácil. Vivían en un barrio común, en una casa común, y con una mamá no tan conocida. Pero de repente nos mudamos a una base militar con una mamá gobernadora”. En tanto sostuvo que ellos “son mi refugio, todo tarea difícil requiere de un refugio, y ellos son el mio”.

-@mariuvidal: "A mis hijos no les ha sido fácil. Vivían en un barrio común y de pronto se fueron a vivir a una base militar con su madre gobernadora. Pero lo han atravesado muy bien" #VidalEnCrónica — Diario Crónica (@cronica) 15 de noviembre de 2018



Sobre las nenas adolescentes y los casos de droga que rodea a los jóvenes, respecto de si sus hijas la ayudan en su tarea comentó: “Las he educado con la libertad de decirme lo que piensan. Mi casa es un espacio de debate y cada uno hace lo que piensa”.



Al revelar otras intimidades familiares sostuvo que: “Mis padres, como le pasa a la gente que a uno lo quiere se sienten orgullosos de mi. Mi padre es medico, mi madre fue empleada bancaria. Son gente de trabajo. De despertarse temprano y acostarse tarde. Están orgullosos de mi y nunca esperaron que me dedicara a esto y llegara a este lugar. Pero también sufren. Doy peleas complicadas. Cuando a uno lo conocen lo critican”. Y por último, indicó que “ellos fueron votante independientes, como buena familia de clase media”.