Son horas decisivas para el matiz que tendrá la próxima extensión de la cuarentena en AMBA, la zona que concentra el 90% de los más de 40.000 casos positivos en todo el país. Pero es también la que genera el 50% del PBI nacional y eso torna muy delicada cada decisión. Por eso, el presidente, Alberto Fernández, está en permanente análisis de la situación junto con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Si se decidiera volver a fase uno en esta zona, eso implicaría que únicamente seguirían en funcionamiento las actividades consideradas esenciales. Es decir, lo mismo que estaba funcionando en los primeros quince días de la cuarentena preventiva y obligatoria en todo el país, que comenzó el pasado 20 de marzo. Alimentos, farmacias, estaciones de servicio, salud pública y privada, fuerzas de seguridad y medios de comunicación.

El regreso a la Fase 1 de la cuarentena, implicaría el cese momentáneo de actividades de aquellos comercios considerados no esenciales. (Foto: Nahuel Ventura)

Eso querría decir que ni lo bancos, ni comercios de indumentaria o de take away (es decir: voy, compro y me vuelvo a casa) ni tampoco las salidas recreativas con niños el fin de semana ni salir a correr estarían permitidos.

La gran duda sobre la vuelta a fase 1 es ¿qué pasaría con los bancos? Si bien en el comienzo de la cuarentena nacional fue obligatorio que estuvieran cerrados, las entidades bancarias fueron las primeras en habilitarse con protocolo y turnos porque el cierre en los primeros 15 días sin operaciones generó que se demoraron los pagos de jubilaciones y haberes y asignaciones asistenciales en la población que más lo necesita.

Los bancos, cerca de la excepción

También para las empresas fue un problema porque hubo complicaciones debido a muchos cheques rechazados, la imposibilidad de depositar efectivo o retirarlo, así como las trabas para acceder a créditos para pagar sueldos o mantener el funcionamiento de las empresa en plena pandemia con ingresos nulos o magros. De acuerdo con datos del Observatorio Pyme en abril se perdieron 115 millones de dólares diarios por la inactividad provocada por la pandemia.

Por todas estas razones se analizaría que en caso de volver a la fase original por razones sanitarias, los bancos continuarían operando con las mismas medidas actuales o, incluso, con mayores restricciones pero seguirían abiertos.

En cambio, todos los otros comercios que fueron habilitándose en los últimos dos meses deberían cerrar ahora. Esto generaría muchas críticas por parte de estos sectores pero, desde la perspectiva sanitaria, también evitaría que haya tanta circulación de personas en el transporte público, donde se cree radica el principal foco de contagio. Un relevamiento de la Cámara de Comercio señaló que en abril el 90,4% de los loclaes de cualquier rubro dijeron que sus ventas se derrumbaron.

De volver a fase 1, al comercio le quedaría la chance la venta digital; aunque ese informe de la CAC reveló que solo el 10,9% de los comercio dijeron que está en condiciones de operar de ese modo. Para los que sí lo hacen la pandemia incluso parece una oportunidad. En algunos sectores, como electrodomésticos por ejemplo batieron récord respecto del total de lo que se vendió en el hot sale 2019.

Evaluación costo beneficio; el quid de la cuestión

Del mismo modo, los talleres mecánicos que también fueron habilitados en un primer momento deberían ahora cerrar. Lo mismo pasaría con las pequeñas industrias que están radicadas especialmente en CABA y el conurbano. De hecho, hay algunas de ellas que debieron volver atrás porque empezaron a conocerse contagios en esas plantas. Los costos económicos por supuesto serían altos. La Unión Industrial por ejemplo acaba de difundir un informe en el que advirtió que en abril el sector cayó 30,6%comparado con el mismo mes del año pasado y 17,1% respecto de marzo.

Lo que más preocupa por supuesto es el impacto que una vuelta atrás generaría en el empleo; ya que de acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo por ejemplo en marzo ya había más de 100.000 puestos de trabajo menos respecto del mes anterior y antes del efecto del Covid-19; es decir por la recesión que la misma economía ya mostraba antes del inicio de esta crisis.

La Unión Industrial acaba de difundir un informe en el que advirtió que en abril el sector cayó 30,6% respecto del mes anterior.

Con esta delicada suma de estadísticas y teniendo en cuenta el costo político de la extensión de la cuarentena que en las últimas semanas llevó a varias protestas en algunas ciudades del país por el caso Vicentin pero también por cuestionamientos al Gobierno, es que deberá tomarse la delicada decisión de qué pasará con la futura prórroga. Hasta ahora el plazo formal vence el 28 de junio y lo que está absolutamente claro es que no habrá más flexibilizaciones de sectores en AMBA en la próxima prórroga.