El gobierno encabezado por Alberto Fernández maneja la idea de que el pico de la pandemia del coronavirus podría llegar a partir de la próxima semana y se podría dar entre el 16 y el 28 de junio.

El momento de mayor circulación y de casos confirmados del virus SARS-CoV-2 se daría en el marco de las semanas 25 y 26 del calendario epidemiológico, el momento con mayor registro de cuadros respiratorios, según los datos del Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección Nacional de Epidemiología.

Fernández deslizó que por la aceleración de los casos diarios que se observaron en los últimos días, las áreas con circulación comunitaria del virus, y principalmente el AMBA, deberían retornar a la etapa de cuarentena total, la medida más drástica desde el inicio de la pandemia, y la más estricta, que implica una circulación exclusiva para las actividades esenciales y una movilidad de la población de hasta el 10%, siempre y cuando el tiempo de duplicación de casos se dé cada cinco días o menos.

“El pico se demoró y tal vez esté ocurriendo. No lo sabemos. Pero el problema todavía no está superado”, destacó el mandatario.

Este miércoles se conoció un nuevo récord de casos en un solo día con 1226 infectados, mientras que este martes se había pasado la barrera de los mil contagios por primera vez con un total de 1141. La cifra de las dos últimas jornadas enciende la alarma.

El principal temor del gobierno y del equipo de expertos que asesora al presidente está en tener un pico exponencial donde los casos se multipliquen en pocos días y colapse la capacidad del sistema de salud, ya que para dar el alta de un paciente se necesitan dos test negativos, lo que genera que las estadías sean de 25 días aproximadamente. Esto ocurrió en varios países latinoamericanos, donde los médicos se vieron obligados a tener que decidir quién ocupará la siguiente cama que quede libre y quién no podría ser atendido.

"Una de las cosas que tenemos en cuenta es la velocidad de contagio, que hoy es la más alta que hemos tenido desde el día cero, con lo cual, en verdad, tendríamos que estar en la fase 1, la cuarentena absoluta. Hay una serie de reclamos, todos legítimos, que piden levantar la cuarentena. Eso multiplica el riesgo", advirtió el Presidente durante la mañana del miércoles.

"Sabíamos desde el primer día que íbamos a tener un crecimiento sostenido de casos. Nuestra política era aletargar eso para darle tiempo de prepararse al sistema de salud. Ese objetivo lo estamos cumpliendo", analizó el mandatario.

El AMBA, la zona más complicada

En esta línea se expresó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien gobierna el segundo distrito con más casos. Sostuvo que en la “etapa de crecimiento más veloz” de contagios, "seguro que entramos en una etapa de revisión" del aislamiento social, preventivo y obligatorio para mitigar la propagación de la enfermedad. "No autorizamos más actividades sino al revés. Crecen los contagios y no hay más flexibilización; hay menos porque tenemos que cuidar a todo el mundo", dijo.

"No se puede actuar como niños caprichosos frente al virus”, enfatizó el mandatario provincial, al tiempo que remarcó: "Si no tomamos medidas necesarias de aislamiento, si nos relajamos y bajamos los brazos, no importa qué hayamos hecho para preparar el sistema de salud, nada alcanzará".

Y sostuvo: “En la provincia de Buenos Aires tendremos que ir acostumbrándonos a esta situación de flexibilizar y endurecer. Entramos en una etapa de crecimiento más veloz de los contagios y respetamos el criterio de no autorizar más actividades y la circulación”.

En tanto, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no analiza a corto plazo una cuarentena más estricta, según pudo averiguar cronica.com.ar.

Esta semana se habilitaron unos 20 mil comercios de atención al público para la venta de ropa y calzado, específicamente en los barrios. No podrán atender en centros de compras, ni galerías ni shopping como ocurre hasta ahora en el resto de los minoristas y deberán seguir un protocolo que estaba a la espera de la aceptación por el Gobierno nacional.

También se habilitaron más salidas recreativas para los niños, de uno a dos días por semana; la actividad física para adultos de 20 a 8 y los encuentros religiosos a través de streaming.

Para el alcalde porteño, en la Ciudad habrá una "cuarentena quirúrgica, protocolizada o específica" que evite cualquier tipo de situación que genere aglomeración de gente y con protocolos muy precisos en las actividades permitidas.