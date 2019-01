Por Damián Juárez

djuarez@cronica.com.ar

La campaña está en las arenas de la Costa Atlántica. El escenario fue el hotel Bahía de Villa Gesell y allí se congregaron una decena de intendentes peronistas. La intención fue repudiar el aumento de tarifas y su impacto en la población.

Fernando Gray, titular del PJ provincial e intendente de Esteban Echeverría, indicó que "unidos vamos a lograr que este sea el último año de este modelo de ajuste y exclusión".

A su turno, Verónica Magario, intendenta de La Matanza, remarcó: "Estamos en Villa Gesell junto a los intendentes de Buenos Aires para debatir los tarifazos de Mauricio Macri y los presupuestos de coparticipación fijados por María Eugenia Vidal que tanto perjudican a los bonaerenses. Trabajaremos unidos para poner un freno a estas medidas".

También fue de la movida el ex intendente matancero y hombre fuerte en ese distrito, Fernando Espinoza, quien reflexionó durante el encuentro: "Caminaba por Villa Gesell y les pregunté a los vecinos cómo estaban. Me hablaron de los aumentos de tarifas y que les preocupa no poder pagar. María Eugenia Vidal quiere tapar la emergencia nacional con agenda de prensa, en lugar de preocuparse por lo que realmente importa".

También criticó a María Eugenia Vidal por no haberse reunido con el jefe comunal local, Gustavo Barrera, durante su recorrida por la Costa: "Me comentó que María Eugenia Vidal lo dejó de lado en comparación con otras ciudades de la costa, por no ser de su mismo color político. Ella visitó Villa Gesell, pero no se reunió con el intendente. Es lo primero que debería hacer para conocer las necesidades de la ciudad. Hay argentinos que hoy la pasan muy mal, sobre todo jubilados y sectores humildes. Hay emergencia en los comercios, hay emergencia ocupacional. Unidos vamos a construir una Argentina mejor, hay otro camino".

Tras el encuentro, el PJ provincial emitió un comunicado indicando que "el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires advierte sobre el dramático impacto de los próximos aumentos sobre la economía y empleo en el interior bonaerense".

"La recesión y la inflación golpean fuertemente sobre la producción local y el comercio, generando una caída real de los salarios de los trabajadores, el cierre de fábricas y de pequeñas empresas aumentan la desocupación", se indica en el texto difundido.

Además cuestionan a Vidal al indicar que "propone una nueva escalada de aumentos en la provincia que alcanza el 32 por ciento en luz y el 38 por ciento en agua, siendo consecuente con las malas decisiones tomadas desde la presidencia de la Nación".

¿Quién enfrenta a Vidal?

En la reunión también se habló de las elecciones. Hay varios peronistas anotados en la pelea para ser el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y enfrentar en las urnas a María Eugenia Vidal. Todos están alineados con Cristina.

Uno de los nombres es el del ex ministro de Economía Axel Kicillof, quien mantiene un bajo perfil. También suena Magario, intendenta de La Matanza, mientras que otro grupo de jefes comunales -Katopodis, Zabaleta- está impulsando a Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora. Ninguno disputa el liderazgo político de Cristina, y saben que ella tendrá la última palabra.

Los intendentes y los candidatos están esperando ver qué pasa con las elecciones en la provincia, para ver si serán en octubre o se adelantan a junio.

Saben que no es lo mismo competir con una boleta con Cristina al frente como candidata que ir por las suyas y tener que arreglárselas sin el arrastre que puede generar la ex presidenta. En dos semanas una nueva cumbre peronista en la costa comenzará a definir los tiempos y las estrategias.