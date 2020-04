Por Luis Autalán

Cómo llegar a fin de mes es el capítulo dominante para encuadrar la reunión de mañana donde el gobierno se sentará con los empresarios, referentes sanitarios y la CGT. No es temporal la duda sino respecto al pago de salarios en cuarentena. Desde los números la evaluación de Azopardo sobre los trabajadores en riesgo para percibir los salarios de abril, a principios de mayo, alcanza hoy a 5.000.000 de trabajadores.

"Hay que ir llevando cada tema, no hay otra opción y lo que no se puede hacer es perder los horizontes de equilibrio. Esto es la evolución hacia un nuevo Estado", le dijo a Crónica y BAE Negocios uno de los titulares cegetistas, Héctor Daer. Las cuentas preocupantes que, de memoria, compartió la central obrera con el presidente Alberto Fernández abarcan además la posible pérdida de 344.000 puestos de labor que percibe la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la Argentina, en razón de la caída del PBI por el Covid19.

En nuestro país, además de tomar medidas sanitarias, tambien se tomaron medidas laborales distintas al resto del mundo, que permitió que el impacto no sea tan grande sobre los trabajadorxs. Sostener el trabajo y los ingresos son la prioridad. @C5N @ischargro — Héctor Daer (@hectordaer) April 6, 2020

"Trabajamos por un esquema preventivo dentro de la reactivación para algunas actividades, siempre priorizando la salud de los trabajadores", enfatizó Daer. "No se dijo que termina la cuarentena, sino que algunas rubros van a recuperar en parte su labor, caso de la construcción y la industria".

Sobre el mismo eje reflexionó que "si para algo tiene que servir el drama de esta pandemia es para construir de una vez por todas una sociedad sin excluidos, con mayor presencia del Estado y de la seguridad social". Para el realce de varias actividades esenciales y como ejemplo de su presente, entre ellas Sanidad donde es referente gremial, Daer reseñó que los trabajadores de la salud "se preparan para curar, contener y prevenir enfermedades. Ninguno está preparado para enfermarse. Parece obvio pero no lo es", enmarcó.

Según reseñaron los protagonistas, también se pudo percibir el malestar puertas adentro de la Casa Rosada, en varias direcciones sindicales. En primer lugar para los gremios industriales por su "letargo" ante la avanzada de despidos que detonó Techint y con bancarios por el caos del viernes.

Respecto a Paolo Rocca y su tropa se esperó más reacción pública de organizaciones sindicales, y con relación a lo padecido por los beneficiarios que fueron a cobrar en bancos la bronca del Ejecutivo puso al mismo nivel a funcionarios propios, entidades crediticias y el sindicato.

Desde el sector empresario el titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja se manifestó por asumir la "incertidumbre" que revela el corto plazo para el escenario laboral y salarial. "Tenemos que generar mecanismos que permitan que aquellas personas que no puedan trabajar tengan asegurado un ingreso que les permita continuar su vida y la familia".

El referente empresario no dudó en ratificar un secreto a voces y es que las pymes no tienen espaldas para superar la contingencia: "Acá nadie está pensando en despidos, pero tampoco se puede soslayar que hay sectores donde no habrá trabajo en lo inmediato o cuando se retome parcialmente la actividad".